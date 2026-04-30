Fiscalía imputará cargos al general en retiro Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó este jueves solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Zapateiro por el delito de acoso sexual.
Los hechos investigados, de acuerdo con el ente investigador, “están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional”.
La investigación ha sido llevada por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, que ya radicó la solicitud de audiencia de imputación.
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La diligencia se llevará a cabo ante el Tribunal Superior de Bogotá, que actuará con funciones de control de garantías para escuchar los cargos que el fiscal presentará en contra del alto oficial, quien se desempeñó como comandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque.