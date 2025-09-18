x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Esta es la historia de Carlos Sanmartín, el colombiano que fue ayudado por un oponente a cruzar la meta en Mundial de Atletismo

El atleta belga Tim Van de Velde tuvo el noble gesto con el corredor colombiano en la carrera de 3.000 metros con obstáculos que daba cupos a la final de la modalidad.

  • El belga Tim Van de Velde ayudó al colombiano Carlos Sanmartín a cruzar la meta en los 3.000 metros con obstáculos. Foto: redes sociales
    El belga Tim Van de Velde ayudó al colombiano Carlos Sanmartín a cruzar la meta en los 3.000 metros con obstáculos. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

18 de septiembre de 2025
bookmark

Un gesto de deportividad le ha dado la vuelta al mundo. Los protagonistas son el corredor de Bélgica Tim Van de Velde y el atleta de Colombia Carlos Sanmartín.

Ocurrió en la prueba de 3.000 metros con obstáculos en el Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón. Este evento se desarrolla desde el 13 de septiembre y va hasta el domingo 21 de septiembre.

Lea también: ¡Adiós, leyenda! Shelly-Ann Fraser-Pryce corre su última carrera en Tokio

En una de las pruebas de pista, se estaba llevando a cabo la tercera serie clasificatoria para la final de los 3.000 metros con obstáculos; fue una de las más accidentadas en lo que va del certamen.

En dicha prueba, el atleta español Dani Arce se cayó en un obstáculo y se lesionó la rodilla izquierda, mientras que otros corredores también sufrieron percances en el desarrollo de la prueba.

Uno de ellos fue el colombiano Sanmartín, quien saltando una de las vallas se tropezó e inclusive chocó con el atleta de Etiopía plusmarquista mundial de la modalidad Lamecha Girma. Adicional a esto, el colombiano volvió a sufrir un tropiezo en otra de las vallas junto a un pozo.

Con estas dificultades, el corredor fue perdiendo la posibilidad de disputar un puesto para la final, sin embargo, no renunció a terminar la prueba, así lograra la peor marca de las series clasificatorias.

Llegando a la última valla en la recta antes de cruzar la meta, Sanmartín iba sin alientos y la pasó con dificultad, por lo que el corredor belga Van de Velde, quien también había perdido la posibilidad de llegar a la final, frenó su paso y, con su brazo, le sirvió de apoyo para que siguiera su marcha para que los dos pudieran terminar la competencia.

Al cruzar la línea final, ambos se abrazaron y culminaron últimos en su serie clasificatoria con un tiempo de 9 minutos, 20 segundos y 21 centésimas, los peores tiempos de las tres llaves. “Gracias, tu apoyo demuestra el verdadero espíritu del deporte”, les escribió el colombiano al belga en sus redes sociales.

¿Quién es Carlos Sanmartín?

Carlos Sanmartín es un atleta especializado en las pruebas de fondo como las de 1.500, 5.000 y 10.000 metros planos, además de correr media maratón (21 kilómetros) en diferentes ocasiones.

Nacido el 19 de noviembre de 1993 en Granada, Meta, pero creció en Cabuyaro con un ambiente marcado por el conflicto armado y la precariedad donde, para solventar las dificultades económicas, según cuenta el diario El Tiempo, desde joven trabajó en la siembra de arroz y el acomodo de cercas. Su madre Magnolia trabajaba cocinando en fincas, lavando ropa y en bares, billares y discotecas, con tal de llevar comida para sus hijos.

Desde niño mostró gusto por el atletismo y empezó a entrenar en condiciones desfavorables hasta llegar a competir en Villavicencio, allí a los 22 años su entrenador y a quien Carlos consideraba como un padre, Antonio Vargas, le recomendó irse a Bogotá para sacarle provecho a sus condiciones físicas.

A pesar de que al principio pensó en devolverse a su tierra en varias ocasiones, ha hecho su preparación en Bogotá y desde allí ha logrado representar a Colombia en diferentes competencias.

Ha sido medallista de oro en Campeonatos sudamericanos en las pruebas de 3.000 metros con obstáculos y 5.000 metros planos además de tener la segunda mejor marca del país en esta última prueba.

También representó a Colombia en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, pero quedó eliminado en las primeras series. Actualmente, con 31 años, está casado con Yulinne Chavita Romero y tienen una hija de siete años llamada Eli Valeria.

Con Yulinne también ha formado una fundación y un club deportivo llamado Club de Atletismo Carlos Sanmartín. Es el actual campeón nacional de 3.000 metros con obstáculos y 5.000 metros planos.

Siga leyendo: En video | “Solo podía irme con el récord del mundo”; Armand Duplantis no tiene techo e impuso increíble marca en salto de garrocha

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida