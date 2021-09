En el momento en que más concentrado debería estar el Independiente Medellín en lo deportivo, los cruces del técnico Julio Comesaña con la hinchada lo distraen.

Este domingo, la barra más grade del equipo, la Rexixtenxia, le respondió al técnico colombouruguayo después de que este hubiera criticado la actitud de la tribuna hacia los jugadores en el duelo frente al Once Caldas.

La parcial calificó de irrespeto que el entrenador hubiera dicho lo siguiente tras el compromiso: “Me da la sensación que son hinchas de otros equipos, es increíble que en medio de una situación adversa no respalden, nosotros los queremos mucho y jugamos para ellos, pero necesitamos que nos devuelvan ese cariño y apoyen en momentos de dificultades. Cuando jugamos un partido en casa y sentimos la tribuna en contra, sinceramente me duele mucho”.

A raíz de esas palabras la barra sacó un comunicado en el que le envió un mensaje claro al estratega.

“La hinchada del Medellín merece respeto y más de un técnico recién llegado que no ha ganado nada con el DIM. No tiene ningún derecho de expresarse en contra de nosotros, la mejor hinchada del país y menos para compararnos. Apenas aterrizó y no sabe qué sentimos al ver que no hemos clasificado a los ocho por cuatro semestres seguidos; seguro hubiera abandonado en el primero. Él no sabe lo que sentimos al ver jugadores sin alma ni compromiso con la institución”.

Las cuentas del Poderoso

Antes de dirigir su primer compromiso, Comesaña aseguró que para clasificar las cuentas eran claras: “Debemos hacer el 50% más uno de los puntos que tenemos en juego. Frente al Once Caldas sumó tres en ese objetivo y, según la aspiración del timonel escarlata, Medellín deberá alcanzar 15 de las 30 unidades que le restan en juego para clasificarse entre los ocho sin depender de otros resultados.

El próximo rival es el Quindío, cuadro al que visitará el domingo desde las 8:10 p.m.

La última visita del elenco antioqueño a Armenia fue por la Copa Betplay y el antecedente es bueno porque terminó siendo un triunfo 0-1.

El objetivo es claro, pero para lograrlo, el Medellín necesita de la comunión de todos: directivos, hinchas, cuerpo técnico y jugadores, porque de no ser así y la relación no mejora, difícilmente se alcance la meta de clasificar entre los ocho mejores