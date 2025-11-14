Devorar libros, el mejor hábito del cocinero y salsas para navidad

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Cuando se tiene una pasión como la cocina, no se puede parar de estudiar y leer, más que un hábito, un placer. Soy de los que prefiero un libro que una pantalla. Me encanta pasar las hojas, subrayar, copiar fragmentos y aprenderme frases que van marcando mi oficio. Voy a las librerías y me siento por horas a mirar libros que compro cuando encuentro, aunque sea una página, que me gusta. Hace varios años descubrí el que se convirtió en mi biblia del oficio: La enciclopedia de los sabores de Niki Segnit, una cocinera británica notable entre las ollas, pero más aún frente el teclado. Su libro debería ser obligatorio en las escuelas de cocina, un aguinaldo perfecto para cocineros profesionales y aficionados. Fácil de leer, gracioso, lleno de recetas, consejos, historias y anécdotas alrededor de la combinación de los sabores. Hace una lista de los ingredientes más importantes y los va enlazando: tomate con ajo y albahaca, chocolate con frutos rojos y sal marina, quesos madurados con vino blanco y nuez moscada, en fin, una guía para saber ¿qué va con qué? Porque al final, la sazón, la buena mano del cocinero, fruto de pasión, experiencia, observación y lectura, es el resultado de saber armonizar sabores.