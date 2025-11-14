Curazao: la isla donde el mar enseña a ir más despacio

Curazao no parece un destino: parece una pausa. Es de aquellos lugares que no necesitan hacer ruido para hacerse notar. Desde el aire, la isla se ve como un garabato dibujado con bordes turquesa en medio del azul Caribe infinito. Y está tan cerca –a solo una hora y cuarenta minutos de vuelo desde Medellín– que uno se pregunta por qué no habíamos ido antes.
Queda más cerca que San Andrés o que Miami, el tiempo corre a otro ritmo, no hay rascacielos, no hay multitudes ni tampoco huracanes. En sus 64 kilómetros de largo -que se pueden recorrer en 50 minutos en carro o en 80 minutos en cuatrimoto-, se respira una serenidad que en este mundo es sin duda un valioso tesoro.