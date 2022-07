“Es normal que los hinchas no tengan la confianza necesaria. Eso lo entiendo y no lo juzgo ni lo critico. Mi trabajo es cambiarles su manera de pensar y de verme, así como ya sucedió hace 20 años cuando me tocó debutar y sin haber jugado en ninguna parte me quedé. La idea es que este proceso se vuelva un solo corazón”, apuntó.

Esas mariposas en el estómago, así como cuando un futbolista sale por primera vez a la cancha, es la misma sensación que hoy tiene el entrenador del Poderoso.

Por eso quiere que imagen que deje en el estreno sea positiva para el comienzo de su carrera como estratega.

En ese sentido será fundamental la primera nómina que elija. “El plan nuestro siempre va a ser con base en las fortalezas que podamos presentar”, indicó.

Esa planificación también incluye aprovechar el estado de ánimo del rival que no es el mejor. “Es claro que el tema sicológico ha sido difícil para ellos, dos o tres semanas muy complicadas, cosas que se sienten y lo primero que están buscando es una victoria. Esa humillación los hace peligrosos, porque deben tocarse el orgullo y saldrán a ganar el partido”.

Por eso David se apega a lo trabajado. “Debemos desarrollar nuestro plan, concentrarnos en él, hacer que se cumpla a la perfección para ganar el partido”.