¡Campeones! Jorge Mesa supera la adversidad y lleva a Antioquia al título del Clasificatorio a Juegos Nacionales ante Valle

Antioquia silenció el coliseo Francisco Chois de Cali y se sacudió la presión. En una final electrizante, la selección masculina de voleibol venció 3-1 al anfitrión, Valle del Cauca, y se quedó con el Clasificatorio Nacional a Juegos Nacionales. La ruidosa celebración del plantel paisa fue el reflejo de un desahogo tan esperado como merecido.
Con parciales de 25-22, 25-22, 20-25 y 25-21, los dirigidos por Hernán Osorio derrotaron a Valle, teniendo a su capitán, Jorge Mesa, como el mejor armador del torneo. Un premio a su constancia, resiliencia y dedicación, pues 2025 fue un año retador para uno de los mejores jugadores de Antioquia y Colombia.
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En medio de la algarabía y la celebración que protagonizó Antioquia en el coliseo, una imagen capturó la esencia del título. Jorge Mesa, tendido boca abajo sobre el piso, no pudo contener la emoción. Se desplomó a llorar lágrimas de victoria, pero también de desahogo, esfuerzo y resiliencia.
Hablamos con el capitán de Antioquia sobre el torneo y lo que sigue.