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Doce voleibolistas antioqueños buscarán un cupo en Selección Colombia para Juegos Centroamericanos

Nueve hombres y tres mujeres fueron llamados a concentración en Cali y Bogotá, con miras a los Juegos de República Dominicana.

  • Los antioqueños Andrés Piza, Juan Pablo Moreno y Samuel Jaramillo hacen parte de los nueve preseleccionados de esta región para la Selección Colombia. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Los antioqueños Andrés Piza, Juan Pablo Moreno y Samuel Jaramillo hacen parte de los nueve preseleccionados de esta región para la Selección Colombia. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Luego de lucirse en exigentes ligas de Europa y Suramérica, los voleibolistas antioqueños entran en acción con el objetivo de ganarse un cupo en las Selecciones Colombia femenina y masculina que disputarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En total, 12 deportistas de la región, repartidos en ambos combinados, darán lo mejor de sí para representar al país en la cita de República Dominicana.

El grupo masculino se concentrará en Cali, donde previamente disputará el Campeonato Nacional Interligas. En este certamen, la delegación de Antioquia tiene la firme misión de recuperar el trono. Entre los preseleccionados por el combinado patrio destacan Samuel Jaramillo, Juan Esteban Restrepo, Jorge Mario Mesa, Miguel Ángel Martínez, Juan Pablo Moreno, Andrés Piza, Miguel Pabón, Santiago Ruiz y Harry Rivas, quienes regresaron al país tras sumar valiosos minutos en ligas de Turquía, Libia, España, Finlandia, Brasil, Kosovo y Albania.

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Precisamente Miguel Ángel Martínez, de gran campaña en España y quien para el segundo semestre del año dará el salto a la Liga de Italia, manifestó que la consigna del sexteto paisa es pelear el título en territorio caleño y, posteriormente, ganarse el derecho a vestir la camiseta tricolor.

“La verdad es que en el pasado Mundial hicimos las cosas muy bien, el técnico nos conoció y ahora lo que queremos es demostrar todo lo que hemos crecido con el trabajo hecho en el exterior. Queremos ser parte de la Selección que va a Juegos Centroamericanos con el objetivo de ser medallistas y así poder pensar en el sueño de los Juegos Olímpicos”, comentó el jugador nacido en Carepa.

En esa misma línea se expresó Andrés Piza, quien tras su participación mundialista con Colombia retornó al circuito internacional en Turquía, competencia que lo ha mantenido en óptima forma física y técnica para ganarse un puesto en el equipo definitivo. El microciclo de trabajo del elenco masculino arrancará en firme el 7 de junio, una vez concluya el Interligas.

Lea además: Andrés Piza volvió al voleibol internacional, Turquía el nuevo reto del antioqueño

Mujeres van a la capital

Las damas, por su parte, adelantarán su concentración en Bogotá. El bloque está liderado por la antioqueña Doris Sofía Manco, quien llega con el impulso de coronarse campeona en la Liga de Perú con Alianza Lima, club donde fue pieza clave junto a la experimentada María Alejandra Marín, capitana de la Selección Colombia.

Al lado de Manco fueron citadas las también antioqueñas Isabella Arroyave y Juliana Toro. Las jugadoras estarán concentradas del 30 de mayo al 15 de junio, periodo en el que el cuerpo técnico definirá el listado oficial que viajará a territorio dominicano.

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“Estamos muy felices por lo que logramos en Perú y ahora con la Selección, como siempre, estamos dispuestas a entregarlo todo. No solo en la concentración, sino en el momento de la competencia, porque el grupo quiere ir a luchar por una medalla”, apuntó María Alejandra Marín.

Con una base de alta experiencia en el extranjero, el voleibol colombiano calienta motores para ser gran protagonista en las justas centroamericanas.

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