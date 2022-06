José Gregorio dudó. No era una decisión fácil. Si bien no le importaba el qué dirán, sintió mucha presión social, pero finalmente, dice, tomó la mejor decisión de su vida: dejó de ser atleta convencional para iniciar el proceso paralímpico y ahora no solo es medallista dorado, sino que posee un récord mundial y otro de las Américas, resultados que lo llenan de orgullo.

Con la ayuda de su entrenador Osmani García Cuba y un grupo interdisciplinario (David Gómez y Diana Escobar), José Gregorio descubrió que esa sensación que lo acompañó desde niño de “tener dos pies izquierdos” no era producto de su imaginación, sino que tenía una leve parálisis cerebral que le impedía caminar de manera normal. De ahí las múltiples caídas que sufrió desde pequeño.

Ahora recuerda con algo de gracia que sus padres, al no saber qué hacer para que dejara de estar en el suelo, en muchas ocasiones le amarraron los pies durante las noches buscando acomodarle sus extremidades.

Lo cierto es que tras su diagnóstico, muchos atletas convencionales empezaron a ser analizados más rigurosamente y es así como desde el Comité Paralímpico Colombiano (CPC) han descubierto varios casos de deportistas que han iniciado el proceso de admisión en el paralímpismo, confirmó Libardo Ramírez, metodólogo del CPC.

“Esa decisión llegó en mi mejor momento, ya tenía 26 años y uno ve la vida diferente, ya no se fija en esos estereotipos que la gente se crea en la mente y pude decidir el cambio. Ha sido la mejor decisión de mi vida porque en 2020 en Túnez logré la clasificación a Juegos Paralímpicos, la experiencia más maravillosa que he vivido”.

Con el diagnóstico científico y la apertura de su perfil como atleta paralímpico, José Gregorio continúo con sus entrenamientos y logró la clasificación a sus primeros Juegos Paralímpicos, debutando en Tokio 2021 con dos medallas, oro y bronce, y dos récords, uno mundial en el lanzamiento de jabalina y otro de las Américas con el salto largo, lo que lo convirtió en la gran revelación de Colombia en las justas.

“Estar en esa competencia fue algo extraordinario, muy gratificante, porque aunque estábamos sin público yo sentí que el escenario estaba colmado, es que creo que el nerviosismo no lo hace la gente sino ese escenario tan imponente y la competencia en la que uno está, son cosas que tengo latentes en mi mente, todo lo que sentí ese día en competencia”.

José Gregorio afirma que tras aceptar su condición, su vida mejoró y está enfocado en lo deportivo y en seguir dándoles alegrías al país, a su familia, entrenadores y amistades.

Su inspiración

Este deportista nacido en Pradera, Valle, y que cumplió este sábado 31 años, impacta en la pista no solo por la velocidad de su carrera sino por el imponente físico que tiene.

Con sus 1.94 metros de estatura y su contextura atlética, Lemos sobresale en cualquier escenario. Muchos hasta podrían pensar que es basquetbolista, pero lo cierto es que desde niño el atletismo es el deporte que lo cautiva. La inspiración que le genera la pista nació con la admiración que siente por su hermana Sandra Lemos, múltiple campeona nacional en el lanzamiento de bala, quien siempre, y luego de cada embarazo (tiene tres hijos), ha retomado con constancia y disciplina sus entrenamientos para volver a lo más alto del podio.

“Yo siempre veo que mi hermana luego de un embarazo vuelve más fuerte, y digo, si ella que tiene que pasar por casi 15 meses de ausencia retoma con tanta disciplina su deporte para lograr medallas, cómo no voy yo a estar en lo más alto si nunca paro de entrenar”, comenta José Gregorio.

Rumbo a París

Actualmente con sus compañeros del Team Colombia (equipo creado por el Ministerio del Deporte en el que están los mejores 60 deportistas del país 30 convencionales y 30 paralímpicos) está concentrado en Medellín preparando su participación en el Gran Prix de París, que hace parte del ciclo de eventos con miras a las justas de 2024.

En el Team de paratletismo están ocho deportistas entre quienes se encuentran la antioqueña Yessenia Restrepo, lanzadora de disco y medallista paralímpica, quien también viaja a París en busca de sus primeros puntos de clasificación para los Juegos de 2024.

La delegación la complementan Mayerli Buitrago, Diego Meneses, Luis Fernando Lucumí, Faisury Jiménez y Buinder Bermúdez.

Junto a estos deportistas estarán 12 atletas que hacen parte del proceso de reservas, y una de las paisas, Jéssica Marcela Rodríguez (400 metros).

Libardo Ramírez, metodólogo del Comité Paralímpico, sostuvo que el objetivo principal en París es que los colombianos ratifiquen las marcas que lograron en Tokio con miras a estar en el Mundial del próximo año.

Sobre ese aspecto, el lanzador vallecaucano Diego Meneses sostuvo que “espero volver a tener la marca que hice en Tokio, esa es mi gran expectativa en París, quiero seguir mejorando en la bala. Obviamente, si se puede tener la medalla de oro mucho mejor, para eso estamos trabajando y estamos mejorando. Siempre vamos a competir con la motivación de dar lo mejor y como decimos, que venga lo que tenga que venir”.