José Quintana acarició la Serie Mundial del 2025, ¿Cómo van las finales entre los Dodgers y Azulejos de Toronto?

Solo uno de los siete colombianos que participaron esta temporada en la MLB jugó la anhelada postemporada, disputada por los 12 mejores equipos de los 30 que iniciaron la competencia durante el otoño de cada año.
Fue el lanzador bolivarense José Quintana, de 36 años, quien hizo parte de los Cerveceros de Milwaukee, franquicia finalista de la Liga Nacional que perdió cuatro partidos a cero con los Dodgers de Los Ángeles, vigente campeón de la Serie Mundial y favorito para ganar el título. Quintana ayudó a que su equipo consiguiera un récord de 97 victorias al hilo, el mejor registro de su historia. Sin embargo, no logró llegar a la disputa por el anillo de campeón, aunque estuvo más cerca que sus compatriotas.