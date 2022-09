Debutar con cinco tripletes (15 puntos) ante el campeón Titanes fue algo que Juan Fernando Salcedo Romero jamás imaginó.

Este llanero, de 19 años de edad, quien debutó con Tigrillos en la Liga Profesional de Baloncesto, fue uno de los jóvenes destacados en el arranque del torneo, a pesar de la doble caída del quinteto paisa.

Salcedo, quien nació en Villavicencio y ha jugado con la Selección de Meta y con Colombia en las divisiones menores, no se cambia por nadie y aún se siente como viviendo un sueño.

Inicialmente trató de manejar los nervios. “No es fácil”, dice mientras recuerda que ante el pitazo inicial, al frente tenía a jugadores que ha admirado como Tonny Trocha.

“Me sentí un poco nervioso, pero luego con el desarrollo del partido las cosas se fueron dando y pude hacer algo en lo que siempre me he destacado, los lanzamientos. Me dio mucha alegría aportarle al equipo esos 15 puntos y espero que podamos seguir consolidando el grupo para dar la pelea en el torneo”, comentó.

Este joven que creció en las canchas de baloncesto, ya que acompañaba a sus padres y a su abuela a los partidos, decidió, a sus 10 años de edad, concentrarse en este deporte.

Empezó en Villavicencio, luego se fue dos años con su padre a San José del Guaviare donde entrenó y tomó las bases para el desarrollo de esta disciplina, en la que quiere llegar lejos.

En su tierra natal ha podido compartir con uno de sus ídolos, Braian Angola, quien lo conoce desde hace seis años.

“Siempre aprovecho cuando está en casa para escuchar sus consejos, verlo jugar y aprender. Es amable, nos habla mucho de cómo ha sido su proceso y nos recalca que debemos estudiar y entrenar fuerte”.

Precisamente, este joven bachiller, graduado de la Escuela Normal Superior, espera iniciar su carrera en Fisioterapia luego del torneo, pues sabe que estudiar es algo clave.