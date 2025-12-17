x

Hallaron muerta a la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta

Junto al cuerpo de la funcionaria fue hallado su bebé de dos meses de nacido, quien fue trasladado de urgencia a un centro médico. Autoridades investigan la causa de la muerte.

    La jueza Vivian Polanía fue hallada muerta en su vivienda en Cúcuta. FOTO: Tomada de redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de diciembre de 2025
bookmark

Las autoridades en Cúcuta confirmaron la muerte de Vivian Polanía en la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025. La funcionaría que se desempeñaba como Jueza Primera de control de garantías de Cúcuta y era reconocida por su lucha contra el crimen organizado fue encontrada sin vida en la habitación de su apartamento.

El hallazgo se produjo en su residencia ubicada en el barrio Ceiba II de Cúcuta, luego de que su esquema de seguridad llegara al edificio para realizar el acompañamiento programado. Tras varios minutos intentando contactarla sin obtener respuesta, el personal de seguridad alertó a la Policía Nacional.

Lea también: “Tengo miedo por mi vida”: jueza Vivian Polanía tras polémico baile erótico en palacio de justicia

Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la jueza en su residencia. Un detalle crucial del suceso es que, junto al cadáver de la jueza Polanía, se encontraba su bebé de tan solo dos meses de nacido, quien aún estaba con vida. Fue trasladado de carácter urgente a una clínica privada en Cúcuta.

Las autoridades competentes, incluyendo el personal judicial y Medicina Legal, se encuentran adelantando los actos urgentes correspondientes para establecer las causas y móviles del fallecimiento. La hipótesis que se maneja es la de un suicidio.

La jueza Polanía era la responsable de todas las investigaciones de las bandas criminales en Cúcuta y la zona de frontera. También se destacó por la dirección de audiencias concentradas importantes, como la de Alejandro José Arias, alias El Cojo, señalado de ser el asesino del veedor ciudadano Jaime Vásquez.

Sin embargo, en los últimos años su nombre se hizo aún más conocido debido a varias controversias y procesos disciplinarios, ya que la jueza estuvo envuelta en investigaciones por un presunto show erótico al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta, un hecho ocurrido durante la celebración de amor y amistad en 2023.

También, en el 2022, Polanía había sido señalada por un fiscal de utilizar expresiones despectivas durante audiencias judiciales, pero fue absuelta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que determinó que, aunque sus expresiones pudieron ser innecesarias, no constituían una falta disciplinaria.

Siga leyendo: ¡Nueva polémica de la jueza! Vivian Polanía recibió baile erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta

Otro proceso que enfrentó Vivian Polanía Franco fue por su conducta en medio de una audiencia, pues mientras las partes impartían los argumentos para revocar la medida de aseguramiento contra uno de los procesados por el atentado de uno de los imputados de atentar contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, la juez encendió su cámara y se le vio semidesnuda mientras se fumaba un cigarro.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la hipótesis sobre la muerte de Vivian Polanía?
Las autoridades manejan la hipótesis de suicidio mientras investigan causas y móviles.
¿Dónde fue encontrada la jueza Polanía?
En su apartamento del barrio Ceiba II de Cúcuta, Norte de Santander.
Utilidad para la vida