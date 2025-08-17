El ciclismo colombiano se roba el show en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, ¿cuántas medallas le ha dado al país?

No es, pero debería ser nuestro deporte nacional. Varias de las alegrías más grandes que nos han dado nuestros deportistas llegaron sobre dos ruedas, después de cadenciar unas bielas. El ciclismo es, para muchos, la cara a mostrar del país.
Cómo no, si está en todas partes. En cualquier región de Colombia, sin importar si el terreno es plano, hay montaña, hace calor o frío, cientos de personas se mueven sobre caballitos de acero. Muchos lo hacen por ejercicio, por disfrutar el paisaje. Algunos más, por necesidad, pues la bici es el medio de transporte en el que se desplazan hacia sus trabajos.