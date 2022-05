La Dimayor suma una nueva “dimayorada”, termino que se ha vuelto de moda cada que la entidad rectora del fútbol nacional sale con una decisión en la que lo único que prima es el show.

En esta ocasión, el rechazo y la molestia se presentó ante la negativa de la entidad en aplazar el partido entre Jaguares y DIM a pesar de los problemas de orden público que se viven en Montería por el paro armado que vive el país.

Jugadores, exjugadores, hinchas y seguidores de otros equipos han utilizado las redes sociales para rechazar la falta de solidaridad y empatía de la Dimayor.

Las salidas en falso

Entre los acontecimientos en los que la entidad ha sido cuestionada por su arbitrariedad está uno ocurrido en abril del año anterior.

En esa ocasión, y a pesar del contagio masivo por covid que vivió Águilas Doradas, el equipo fue obligado a jugar con 7 futbolistas (incluidos dos arqueros, y un juvenil debutante) ante Chicó.

Otro hecho en el que la Dimayor fue criticada se dio en el partido de ascenso del año pasado. El club Llaneros fue acusado de pararse en los últimos minutos del compromiso para permitir los goles de Unión Magdalena, que con el triunfo 2-1 aseguró su permanencia en la A.

Esa investigación nunca arrojó sanción o cualquier otra definición por parte de la entidad y el club de Villavicencio siguió en competencia sin ningún castigo.

Equipos como Tolima, Nacional y otros que compiten en torneos internacionales han tenido que presentar nóminas juveniles para alguna fecha del fútbol local, ante la negativa de la Dimayor de reprogramar o aplazar los compromisos.

Reacciones en redes

Entre los hombres del fútbol que se han pronunciado sobre lo sucedido con el DIM está Mauricio Molina: “Jugadores, cuerpo técnico y familiares del DIM, simplemente atemorizados por su integridad y seguridad. Qué falta de empatía la de Dimayor y Jaguares. Nunca un partido de fútbol será más importante que la vida”.

Andrés Cadavid, capitán del cuadro rojo, expresó: ¿Saben por qué no estamos ahí? Porque todavía podemos decir NO. En la universidad me di cuenta de que en las grandes ciudades vivimos en una burbuja y somos “importaculistas”. Hoy decidí meterme en los zapatos de las personas que no podían ir escoltados para que nosotros jugáramos”.

El volante Jhonny Vásquez, del Pereira, expuso: “La pregunta es,¿cómo nos ven a nosotros los futbolistas en este país?, ¿cómo maquinas o personas? En tan poco tiempo están dejando el fútbol colombiano tan mal parado. Y como jugadores nos falta mucha unión o colegaje. Recordemos que tenemos familia”.

Adrián Ramos, capitán del América, mencionó: “Muy lamentable lo qué pasó en Montería, nuestro fútbol cada vez cae al más bajo nivel. Así no podemos competir al máximo en los mejores escenarios del fútbol”