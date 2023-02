“Tengo un pequeño problema con las entradas porque, obviamente, la familia tiene que estar y hay amigos que son como familia. Entonces no está fácil seleccionar a las personas que van a recibir las boletas. La que no puede faltar es mi mamá (María Severa Tello Palacios), y algunos amigos que me siguen donde voy”.

“Es una emoción grande, la última vez que jugué aquí en Medellín fue hace cinco años en la Americacup. Así que es una sensación bastante gratificante, siempre he representado al país estando por fuera o con otros clubes en el exterior, pero cuando la gente de casa tiene la posibilidad de verlo a uno en acción hace que todo sea más especial. Es una energía bonita”.

Colombia no tiene opción de clasificar al Mundial, pero ¿qué significan estos partidos para la Selección?

“Fortalecer todo el trabajo y la historia que se ha hecho en el baloncesto colombiano en lo que ha sido esta Ventana es especial y muy importante, como ganarle a Brasil y México, ir a la Americup y vencer a Uruguay. Son cosas que se han hecho por primera vez, entonces la idea es terminar muy bien y construir para el futuro”.

Son rivales fuertes que se vienen a jugar el todo, la clasificación...

“Exactamente, son unos equipos que dependen de ganarnos a nosotros y es una situación interesante porque nos estamos jugando el orgullo, queremos responder al apoyo que estamos viviendo en el baloncesto ahora. No será fácil para ninguno de los equipos y la competencia resultará interesante”.

Como antioqueño, ¿qué representa que J. Balvin y DJ Pope se vinculen a la Selección?

“Es algo bastante positivo ya que demuestra que cuando se hacen las cosas bien se recibe apoyo de las personas, ellos serán los pioneros. Feliz de que lo hagan con el baloncesto porque es un deporte que gusta bastante, y seguro va a dar un impulso para que otras empresas salgan a respaldar. Estamos felices de que sean artistas de la talla de Balvin y Pope”.

¿Cómo cree que va a ser ese espectáculo?

“Quiero que me sorprendan, la verdad uno no sabe con qué van a salir. Yo he trabajado varias veces con Pope con la Fundación y con otras cosas y la verdad es que tiene una visualización de lo que es el espectáculo y el negocio bastante amplia, entonces todo puede pasar”.

Pope y Balvin han recuperado algunos escenarios en la ciudad, ¿cree que la Selección puede estar en alguna actividad con ellos?

“En la recuperación de las canchas de Alfonso López no pude estar con ellos porque estaba por fuera jugando profesionalmente, pero ellos sí me han acompañado con la Fundación con la que buscamos cumplir sueños de los niños. Hemos hecho campamentos y otras actividades, lo importante es darle espacio a los niños para que con el deporte logren sus sueños”.

Estuvo con Titanes y ahora volvió al exterior, ¿cómo ha sido ese regreso?

“Estar aquí con Titanes fue chévere, pude estar durante la pandemia, fue lindo regresar a jugar en el país y pude ganar dos títulos, eso siempre fue positivo. Regresar al exterior ha sido fácil, estoy en un equipo con bastante apoyo, estamos peleando por ser campeones de la Champions, todo ha sido excelente”.

¿Físicamente cómo está, le alcanza para jugar ante México?

“Desafortunadamente en la ventana de la Champions, en el último cuarto del juego final un deportista me cayó encima de la rodilla y tengo una inflamación, eso demora alrededor de dos semanas para recuperarse. Llevo una y he estado haciendo un trabajo especial, vamos a esperar hasta el jueves para definir si puedo aportarle al equipo o si me reservo para el duelo del domingo ante Puerto Rico”.