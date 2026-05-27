Prográmese: estas son las fechas de la final de la Liga de Baloncesto entre Paisas y Toros del Valle

Los dos mejores equipos de la temporada, Paisas Basketball y Toros del Valle, se medirán en la serie final para definir al campeón de la Liga Profesional, en la que los antioqueños van por su tercera corona consecutiva.

Paisas, confirmando su paternidad sobre Caimanes del Llano, ganó la serie semifinal 3-0, mientras que Toros logró también un 3-0 sobre Piratas de Bogotá. Ahora se enfrentarán por el título desde este 2 y 3 de junio, en Cali. Luego, la serie llegará a Medellín el 6 de junio y, de ser necesario, jugarán el 7.

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Si la serie debe definirse en los cinco duelos programados, el quinto y definitivo compromiso sería el 10 de junio. Los antioqueños cuentan con el equipo más ofensivo del torneo, con 1.447 puntos (cestas), mientras que Toros es el que más victorias ha acumulado en la temporada, con 15 triunfos (12 en la temporada regular y tres en la semifinal). Paisas ha sufrido cinco derrotas hasta ahora, mientras que los vallecaucanos solo dos; ambos quintetos han sido los favoritos en la presente temporada para acceder al título.

El pronóstico de la final está reservado: no hay un claro favorito y, por rendimiento, se espera que sea una serie intensa, disputada y de gran nivel. Muchos apuestan por una definición en cinco partidos.

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