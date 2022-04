A la par de su recuperación física, Madelaynne Montaño Caicedo, la jugadora más representativa del voleibol colombiano ha retomado esa chispa que siempre la caracterizó y la acompañó por los cuatro continentes en los que dejó el nombre del país en alto.

Mientras sigue con su proceso de rehabilitación, tras dos cirugías en sus rodillas, la espigada deportista hizo un alto para hablar de su actualidad, del Mundial y de la selección Colombia, a la cual quiere regresar para aportar su experiencia.

Afirma que su proceso ha sido largo, difícil, doloroso, y con muchas incógnitas, pero volver a sus raíces y a su país le ha permitido recibir ese empujón extra que dan los abrazos y las palabras dulces con las que, en la calle, le reconocen todo lo que ha hecho por este deporte.

Es ahí donde ha estado la clave para que Madeleynne, enseñada a dar siempre al máximo y superar retos, tomó el impulso que la tiene, actualmente, luchando por regresar a las canchas.

Si sus rodillas le responden volverá no solo a buscar un lugar en la Selección Colombia, sino a jugar en Europa. Quiere dar ese último envión para retirarse como siempre soñó, por la puerta grande.

Hay que recordar que Madeleynne ostenta el record de mayor puntos anotados en un partido de semifinales de liga de campeones Europea, con 44 puntos, en Estambul, Turquía, en 2013 en el partido Rabita Bakú-Yamamay Busto Arsizio.

¿Cómo vivió esa clasificación de Colombia al Mundial?

“Casi siempre acompaño a las chicas en la competencia, estuve en Barrancabermeja, viví de cerca todo ese proceso, los altos y los bajos. En el momento en que le íbamos ganando dos sets a Brasil y que matemáticamente estábamos clasificadas al Mundial, tenía un sentimiento de orgullo, de realización porque aunque no estaba parada en la cancha sé todo lo que hemos hecho para llegar hasta allí”.

¿Va a acompañar a la Selección en el Mundial?

“Al Mundial voy, las acompañaré así como lo hice en Barrancabermeja, en Bogotá. Además, mi hijo vive en Grecia, así que de todas maneras en el verano voy a estar en Europa, y por supuesto que allá estaré con ellas”.

¿Cómo ve esta nueva generación del voleibol femenino?

“Tengo la certeza y la tranquilidad de que las nuevas generaciones tienen mejores oportunidades. Muchas de las niñas que están allí las conozco desde hace muchos años, cuando eran apenas unas adolescente, por eso verlas realizadas, con esa experiencia, me hace pensar y sentir que estamos cada vez más cerca de alcanzar el sueño que teníamos de estar en Juegos Olímpicos, y eso es algo que te pone a volar”.

¿Cuáles son las fortalezas de esta Selección?

“Las chicas tienen una ventaja grande, jugaron el Mundial en la categoría menor y siguieron el proceso. Muchas han jugado cuatro clasificaciones Olímpicas y llevan muchos años en el exterior (6 o 7), todo eso les da mucho nivel, porque están en ligas muy competitivas”.

¿Cómo analiza el grupo que le tocó a Colombia?

“Es complejo, estamos los clasificados de Suramérica (Argentina y Brasil son los otros dos) que son rivales directos y nos tocaron República Checa, China y Japón. Este último tiene un voleibol muy rápido. La clave está en lo que hagamos contra los rivales directos y todos los puntos que podamos ganar contra los demás”.

¿Sabe cómo vivieron las chicas el sorteo y cómo están con miras al Mundial?

“La gran mayoría están en final de temporada o acaban de terminar y por eso cuando se dio el sorteo estaban concentradas en sus clubes. Se notan muy emocionadas. Tras el sorteo todos quedamos sorprendidos por quedar con los equipos de Suramérica y dos potencias de Asia. Pero todas están haciendo un gran papel en las ligas, han sido distinguidas como mejores anotadoras, o mejores en sus ligas. Las sigo en redes sociales y muestran el trabajo que están haciendo en gimnasio y a nivel individual, algo que también es muy importante”.

¿Piensa en su regreso a la Selección?

“Los últimos años me han enseñado a tomarme las cosas como un día a la vez, en este momento estoy concentrada en poner mi cuerpo en óptimas condiciones y de ahí en adelante ya veremos cómo se presentan las cosas. Pero quién no quiere vestir la camiseta del país, aunque creo que nunca me la he quitado, porque cada logro, derrota, cada paso adelante, o cada paso atrás lo vivo igual”.

¿Cómo se siente físicamente para ese reto de volver?

“Estoy muy positiva y las piernas van respondiendo mucho mejor . Mi voluntad está alta, por fin tengo esa motivación que se necesita para seguir adelante, por eso mi meta es jugar la temporada 2022-2023 en algún lado, apuntaría a Europa por mi situación familiar, aunque no me molestaría regresar a Asia”.

¿Ha pensando en cómo o cuándo sería su regreso?

“Quiero volver a sentir la adrenalina, la emoción y el estrés de competir, por ahora sigo con mi plan de recuperación, me siento bien. La ansiedad es por el día que pueda volver a saltar, para ver cómo me responde el cuerpo”.

¿A futuro se ve como entrenadora o dirigente?

“Cuando me operaron dije que no quería saber nada del volei, vivir una vida más tranquila, pero estando acá siento que quiero aportar desde mi experiencia y poder aprender de la realidad que hay aquí para avanzar. Quiero tener esa oportunidad de aportar la experiencia que he tenido en estos once años fuera del país. Estoy haciendo los cursos de la FIVB (Federación Internacional de Voleibol), leo mucho, estoy concentrada en terminar mis estudios de Sicología que inicié en Estados Unidos, y abierta a lo que se pueda presentar para seguir aportándole al volei de mi país”.

Qué es lo mejor que le ha dado este deporte?

“Me dio mucho más de lo que soñé o tenía pronosticado. Entre por diversión, por competir, por ser parte de un equipo y conocí casi todos los continentes, solo me faltó África. Viví tantas culturas, experiencias, me gusta leer mucho, hablo cinco idiomas. Siempre me puse metas más altas y el volei me permitió darme cuenta que no hay límites, ser mejor persona, y darme cuenta de que somos ese ejemplo y esperanza para que los jóvenes se levanten y hagan cosas increíbles. ¡Se me hacen agua los ojos!”.

El año pasado fue condecorada por el Congreso, ¿qué piensa sobre eso?

“No solo para mí sino para cualquier deportista que viste la camiseta del país, es muy gratificante ser referente. Esa condecoración me ha hecho reflexionar de lo que ha sido mi carrera, estar de nuevo en Colombia me ha ayudado a ver muchos cosas, hablar con los jóvenes, los que han seguido mi carrera, o los talentos de ahora que me dicen que han visto mis partidos y es muy bonito sentir esos abrazos y reconocimientos en este último tramo de mi carrera”.

¿Un mensaje para quienes a penas empiezan en este deporte?

“Mi lema siempre es que los sueños son gratis, pero hay que trabajar duro por ellos para convertirlos en metas y realizarlos. Hay que ponerlos bien altos para llegar a ellos. El deporte y el estudio o lo que se propongan deben hacerlo con mucha disciplina”.