Trump anuncia alto el fuego entre Rusia y Ucrania: habrá intercambio de 2.000 prisioneros

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de tres días a partir del sábado entre Ucrania y Rusia, que lo han confirmado. Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo en Rusia, pero ambos países se enfrentaron en las últimas horas.
“Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la tregua incluiría en particular “un intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país”.
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