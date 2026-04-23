Stefany Cuadrado tiene 19 años y ya lidera el ranking mundial de pista

Stefany Cuadrado no solo sorprende con sus potentes y veloces pedalazos, también con sus palabras. A sus 19 años de edad, la ciclista colombiana evidencia una mentalidad fuerte, otra razón para entender la posición en la que se encuentra en este momento en la modalidad que practica.

Esta semana, en la última actualización de la Unión Ciclista Internacional, la velocista apareció en el primer lugar del ranquin mundial élite de pista, otro logro para la pedalista que nació en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, donde solo hace unos seis años empezó a montar en bicicleta cuando las autoridades dejaban practicar un ejercicio al aire libre en medio del encierro obligado debido a la pandemia del covid-19.

Stefany escaló al puesto de privilegio en el escalafón tras sus buenos resultados en la presente temporada. Retuvo en Chile el título panamericano en el kilómetro, fue campeona en el reciente Nacional en Cundinamarca y acaba de ser quinta en la prueba del keirin en la Copa Mundo realizada en Hong Kong. Ahora competirá en la siguiente parada de esta competición en Nilai, Malasia, entre este viernes y domingo.

El nuevo diamante del entrenador John Jaime González, de quien dice está a otro nivel, con “una madurez asombrosa y disposición para comenzar un nuevo plan independiente del resultado que consiga”, cada vez se le ve más segura en su andar.

La corredora tiene metas claras, aún más porque quiere honrar al hombre que siempre confió en ella en el ciclismo y quien falleció en enero pasado: su padre Yúber.

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“Nunca me imaginé que iba a escalar tan alto y rápido en el ciclismo. Venía del tenis de mesa, y cero que ver con la bici. Pero bueno, Dios me puso acá con un propósito y ahora tengo la oportunidad de representar a mi país”, comentó la joven, al recordar que cuando estaba en grado once del colegio escribió una nota en clase de ética planeando su vida en el deporte.

“Me veía en los Olímpicos de Los Ángeles-2028, no conocía ni al profe John Jaime, y al poco tiempo ya estaba compitiendo pero en los Juegos de París-2024. Se trata entonces de trabajar por lo que se desea, con mucha disciplina y manteniendo los pies en la tierra”.

En el último evento continental en Chile, Stefany dio aviso de su nivel al imponer un récord panamericano con un registro de 1.04,940 en el kilómetro.

“Es increíble lo que estoy viviendo, pero repito, hay que ser humilde, no creerse la gran cosa. Hay buenas personas que me han rodeado, que han logrado que potencie mis condiciones, entonces es chévere que te tengan tanta fe cada vez que piso un escenario”, comentó la corredora, quien además de pertenecer al Orgullo Paisa integra el Equipo 10 de 10, creado por la Fundación Fraternidad Medellín, que facilita herramientas al atleta para que entrene y viaje a competencias sin ningún contratiempo.

Según el ranking que publica la UCI, Stefany es primera, en sprint, con 5.027 puntos, seguida por la alemana Lea Sophie Friedrich (4.975) y la japonesa Mina Sato (4.640).

Cuadrado también confesó la fuerza poderosa que la acompaña. “Es mi padre, que está en el cielo y que cada día disfrutaba verme acá en el velódromo, compitiendo, me impulsa a no desfallecer. Siempre me decía que a pesar de las adversidades había que salir adelante, no cargar penas, que nada me frenara. Y esta es una bonita forma de honrar su memoria”, agregó la hija de Eliana Flórez, maestra.

“Voy paso a paso. Mi anhelo más cercano es ser campeona mundial, para luego enfocarme en los Olímpicos de Los Ángeles. Se trata de cuidarse en todo, de tener un balance en la vida para que todo siga saliendo bien”, finalizó la nueva estrella del ciclismo de pista mundial.