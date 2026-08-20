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Maratón Medellín crece en participantes: 30.000 corredores de 51 países y 364 municipios de Colombia

Los organizadores dijeron que por la presencia de atletas y turistas, se prevé una derrama económica superior a los US$ 20 millones.

  • Estas serán las camisetas que lucirán los competidores de la Maratón de Medellín, que se disputará los próximos 5 y 6 de septiembre, y que tendrá Expo Runners en Plaza Mayor. FOTO cortesía Maratón de Medellín
    Estas serán las camisetas que lucirán los competidores de la Maratón de Medellín, que se disputará los próximos 5 y 6 de septiembre, y que tendrá Expo Runners en Plaza Mayor. FOTO cortesía Maratón de Medellín
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
20 de agosto de 2026
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Las cifras presentadas por los organizadores de la Maratón Medellín anticipan no solo un acontecimiento deportivo de gran magnitud, sino una oportunidad clave para impulsar la economía de la ciudad.

La prueba tiene confirmada la presencia de 30.000 atletas en representación de 51 países y 364 municipios de Colombia. Además de las competencias fijadas para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, Plaza Mayor albergará el 4 y 5 de septiembre la feria Expo Runners.

El espacio contará con la participación de 132 marcas nacionales e internacionales y proyecta la asistencia de más de 40.000 visitantes entre corredores, familiares y aficionados, consolidándose como el principal punto de encuentro de la industria del running en el país. En este lugar, además de disfrutar experiencias de innovación, tecnología y bienestar, los atletas reclamarán sus kits oficiales.

Claudia Pérez, directora de la Maratón Medellín, sostuvo que “cada edición es el resultado de un año de trabajo, planeación y coordinación para ofrecer una experiencia segura, memorable y de talla internacional”.

Asimismo, destacó que “el mayor compromiso es responder a la confianza de miles de corredores que se preparan durante meses para cumplir un sueño y cruzar la meta en Medellín”.

Pérez resaltó el constante crecimiento del evento: “Nos emociona ver cómo la ciudad se ha consolidado como un referente del running en América Latina, capaz de recibir a atletas de todo el mundo con la calidez de su gente, una logística de alto nivel y una pasión que se vive en cada kilómetro. La idea es que Medellín se siga posicionando como un lugar donde el deporte inspira, une a las personas y deja una huella imborrable”.

Beneficios económicos

Para la edición de 2026, patrocinada por Sistecrédito, se prevé una derrama económica superior a los 20 millones de dólares. El dinamismo estará impulsado por la llegada de más de 3.000 corredores internacionales procedentes de países como Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Ecuador, Panamá y Perú.

Después de Colombia, Puerto Rico es la nación con mayor número de participantes, mientras que la capital antioqueña ya registra más de 5.300 inscritos. El programa deportivo se dividirá en dos jornadas: el sábado 5 de septiembre se correrá la prueba de 5K, mientras que el domingo 6 de septiembre tomarán la salida los participantes de las distancias de 10K, 21K y 42K.

La competencia mantendrá su trasfondo social con iniciativas de apoyo a las familias damnificadas en Sipí (Chocó). Asimismo, ratifica su aval internacional como carrera clasificatoria para la Maratón de Boston y válida para acreditar marcas hacia los maratones de Nueva York, Berlín y Chicago.

En la edición anterior, el colombiano David Gómez y la peruana Dina Velásquez se impusieron en la prueba de los 42 kilómetros, mientras que el keniano Joseph Kiprono y la ecuatoriana Carmen Amelia Toaquiza obtuvieron el triunfo en la media maratón (21K).

La competencia tendrá nuevos recorridos

La prueba de 5 kilómetros partirá desde el edificio de EPM, en el sector del Parque de los Pies Descalzos. Las competencias de 21 y 42 kilómetros tendrán como punto de salida el Parque de las Luces, mientras que la carrera de 10 kilómetros iniciará desde Parques del Río. De igual manera se confirmó que, para facilitar la movilidad de los participantes, el metro de Medellín iniciará su operación a las 4:00 de la mañana, el domingo 6 de septiembre.

El 45 % de los inscritos son mujeres, una participación que continúa aumentando, especialmente en las distancias de 10 y 21 kilómetros, mientras que el mayor volumen de corredores se concentra precisamente en estas pruebas, reflejando la consolidación de una cultura deportiva cada vez más amplia y diversa, comentaron los organizadores.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Desde dónde sale cada una de las carreras de la Maratón Medellín según la distancia?
Los puntos de salida varían según la modalidad: la prueba de 5K sale desde el edificio de EPM (Parque de los Pies Descalzos); las distancias de 21K y 42K parten desde el Parque de las Luces; y la carrera de 10K inicia en Parques del Río.
¿A qué hora empieza a operar el Metro de Medellín el domingo de la carrera?
El Metro de Medellín iniciará su operación especial a las 4:00 a. m. el domingo 6 de septiembre para garantizar el desplazamiento temprano de los atletas hacia los puntos de salida.
¿Qué países aportan el mayor número de corredores internacionales a la Maratón Medellín?
Puerto Rico es el país extranjero con el mayor volumen de participantes confirmados. Le siguen atletas procedentes de Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Ecuador, Panamá y Perú.
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