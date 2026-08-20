Maratón Medellín crece en participantes: 30.000 corredores de 51 países y 364 municipios de Colombia

Las cifras presentadas por los organizadores de la Maratón Medellín anticipan no solo un acontecimiento deportivo de gran magnitud, sino una oportunidad clave para impulsar la economía de la ciudad.

La prueba tiene confirmada la presencia de 30.000 atletas en representación de 51 países y 364 municipios de Colombia. Además de las competencias fijadas para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, Plaza Mayor albergará el 4 y 5 de septiembre la feria Expo Runners.

El espacio contará con la participación de 132 marcas nacionales e internacionales y proyecta la asistencia de más de 40.000 visitantes entre corredores, familiares y aficionados, consolidándose como el principal punto de encuentro de la industria del running en el país. En este lugar, además de disfrutar experiencias de innovación, tecnología y bienestar, los atletas reclamarán sus kits oficiales.

Claudia Pérez, directora de la Maratón Medellín, sostuvo que “cada edición es el resultado de un año de trabajo, planeación y coordinación para ofrecer una experiencia segura, memorable y de talla internacional”.

Asimismo, destacó que “el mayor compromiso es responder a la confianza de miles de corredores que se preparan durante meses para cumplir un sueño y cruzar la meta en Medellín”.

Pérez resaltó el constante crecimiento del evento: “Nos emociona ver cómo la ciudad se ha consolidado como un referente del running en América Latina, capaz de recibir a atletas de todo el mundo con la calidez de su gente, una logística de alto nivel y una pasión que se vive en cada kilómetro. La idea es que Medellín se siga posicionando como un lugar donde el deporte inspira, une a las personas y deja una huella imborrable”.