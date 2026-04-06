Así fue el fin de semana de María José Marín, la colombiana de 19 años que impuso récord y ganó en Augusta

La golfista colombiana María José Marín es reservada, aunque siempre está sonriente. Es tranquila, muy metódica y posee una gran fortaleza mental. Todas esas cualidades, unidas a su dedicación, disciplina y constancia, la han llevado a ser una de las más ganadoras del golf femenino, pues a pesar de su corta edad (19 años), ya se ha codeado en los mejores campos y ante grandes rivales.
Ahora, en Augusta, acaba de lograr el título y además impuso un récord, pues su resultado de 14 golpes bajo el par es el mejor alcanzado por una deportista en la competencia, superando lo que había logrado en 2025 la española Carla Bernat (-12).