“Nació Théo y nació una nueva Mariana”: la confesión más íntima de la reina del BMX

Mariana Pajón no descansa. Cuatro meses después de dar a luz a su hijo Théo, con su pareja, el también bicicrosista francés Vincent Pelluard, a la tres veces medallista olímpica se le ve bastante activa, no solo en sus labores como madre, también con sus compromisos con la dirigencia del deporte, las marcas que la patrocinan o de nuevo entrenando, pues no quiere desaprovechar el tiempo en su propósito de recuperar su nivel y retornar a la alta competencia.
A sus 34 años de edad, la antioqueña, que recientemente estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, donde fue invitada al ser parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, tiene una meta clara: clasificar a Los Ángeles-2028, pero no solo en el BMX sino también en el ciclismo de pista, posibilidad que no es descabellada pues ya demostró gran talento en dicha modalidad al conquistar medalla de oro en velocidad por equipos en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta-2017.
Y conociendo a la reina del BMX, modalidad en la que suma 18 títulos mundiales, tal vez ese objetivo no le quedará grande, sobre todo por su disciplina, pasión y voluntad en un deporte en el que más allá de los obstáculos, entre ellos duras lesiones, ha logrado volverse a montar en la bici para exhibir sus cualidades.
En charla con EL COLOMBIANO, Mariana habló del giro que dio su vida tras ser madre y de lo que la motiva para seguir firme en lo que también ama, el deporte.
¿Cómo ha cambiado su vida en estos primeros meses como mamá de Théo y cómo ha logrado equilibrar esa nueva responsabilidad con el deporte?
“En todo cambió. Ahora no es a mi ritmo, sino al ritmo de Théo, literal. Cambió en el tema personal, en mi carrera deportiva, en mi organización de las cosas porque ahora la prioridad 100% es él. Pienso mucho en cómo organizarme, pues llevo solamente cuatro meses de entrenamiento de cómo ser mamá. Todo es diferente, pero ha sido un camino muy lindo. He tenido una gran ayuda de mi familia, de mi esposo, para poder realizar también las cosas que hacía antes.
En cuanto a mi carrera deportiva, realizo mis entrenamientos a la hora que él me deja, dándole prioridad a él, y a la vez buscando retomar la bicicleta por completo. Mis papás nos acompañan mucho a la pista, mi esposo ha dejado mucho el entrenamiento para ayudarme y acompañarme. Entonces vamos con Théo al escenario. Es muy bacano porque salimos para todos lados juntos, los tres para arriba y para abajo, y los abuelos y tíos muy pendientes también. Grandes amigos, incluso, nos acompañan a la pista para cargar a Théo un ratico mientras nosotros montamos. Así es en el gimnasio: Vincent lo carga y hace una serie y luego lo hago yo”.
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¿Y Théo si la deja dormir en la noche?
“Théo duerme desde el primer mes toda la noche, somos muy afortunados. Tenemos algo muy importante que nos dejó el deporte: disciplina y rutinas. Entonces, con Théo tenemos rutinas muy establecidas, eso también hace que nuestro orden sea un poco más fácil y podamos descansar”.