Max Verstappen y Valentino Rossi correrán en la misma carrera; ¿de qué se trata?

Dos de las máximas figuras que le ha dado el deporte motor a todos sus fanáticos son Max Verstappen en la Fórmula Uno y Valentino Rossi en la MotoGP . Para muchos, ambos pilotos son los mejores en la historia de cada una de las categorías reinas del motorsport, pues aunque Max no es el más veces campeón en F1, su estilo agresivo y de siempre querer más en pista atrapó a los aficionados, mientras que “Il Dottore” Rossi es el rey absoluto de las motos más rápidas del planeta con nueve campeonatos, aunque Marc Márquez está al acecho con 7 y en activo.

Lo cierto es que estas dos figuras se encontrarán compitiendo este fin de semana, del viernes 16 al domingo 18 de octubre, en el mítico circuito de Portimão en Portugal. El inédito encuentro será en el GT World Challenge Europe (carros Gran Turismo), algo que se podía dar hace algún tiempo, ya que Verstappen tiene su propio equipo; sin embargo, este año solo había competido una vez y Valentino Rossi participa desde 2022 en la categoría LMGT3. El italiano dejó la motocicleta número 46 con la que tantas veces llegó a la cima y se cambió por las cuatro ruedas, incluso en sus últimos años en MotoGP ya tenía una que otra aventura en los Gran Turismo.

Verstappen llegará a Portugal a competir en el único fin de semana de descanso de la Fórmula Uno antes de volver a un triplete entre Norteamérica y Sudamérica. El neerlandés, que viene de triunfar en los últimos dos Grandes Premios (Malasia y Singapur), se montará en el Mercedes-AMG GT3, auto con el que compite su equipo, Verstappen Racing Team. Por otro lado, Rossi también conducirá un coche de fabricación alemana, como lo es el BMW M4 GT3 EVO de WRT. El choque de titanes tiene como factor en común su confianza en la ingeniería teutona, la cual es dominante en esta clase de coches.

Mientras Max es un invitado de lujo en su propio equipo para reemplazar al piloto principal, el español Dani Juncadella, para la leyenda del motociclismo es una fecha más en su constante lucha por un podio en la LMGT3 del Challenge. “Il Dottore” ya sabe lo que es correr en grandes eventos como las 24 Horas de Le Mans y es capaz de mantener el ritmo de exigencia de esta categoría a sus 47 años. El tano no es nuevo en el automovilismo, aunque parezca que apenas viene a incursionar.

Entre 2003 y 2007, Ferrari quiso hacer una movida mediática al incorporar en su equipo de Fórmula 1 a Michael Schumacher y Valentino Rossi, incluso el italiano hizo varias pruebas en las que sorprendió para bien a “Schumi” y a los dirigentes de Ferrari. Sin embargo, el piloto era completamente exigido en el motociclismo, donde es el único nanocampeón mundial.

Por otro lado, Verstappen volverá al Gran Turismo tras las 24 Horas de Nürburgring en mayo pasado, donde logró el podio y se le escapó la victoria por una falla técnica cuando compartía coche con Jucadella, quien no estará para este fin de semana por un compromiso con el Mundial de Resistencia (WEC). “Van a ser siete semanas muy intensas, pero las voy a disfrutar. Veremos qué podemos hacer en Portimão. Me encanta el circuito y estar en Portugal, así que intentaremos tener un buen fin de semana”, aseguró Verstappen.

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Las prácticas y la carrera se podrán seguir a través del canal oficial en YouTube del GT World Challenge Europe.

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