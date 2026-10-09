Colombia brilló en el Mundial de hapkido en Kirguistán: conquistó 10 medallas

La delegación colombiana tuvo una destacada actuación en el Mundial de hapkido, disputado en la República de Kirguistán, en Asia Central, donde consiguió cinco medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. El resultado refleja el crecimiento de esta disciplina en el país y el trabajo de sus deportistas en el escenario internacional.

El equipo nacional estuvo conformado por Ericka Díaz, Santiago Guzmán y Richard Suárez, quienes representaron a Colombia en las modalidades de combate y defensa personal, bajo el aval de la Federación Mundial de Hapkido Deportivo.

La competencia reunió a representantes de diferentes naciones y continentes. De acuerdo con la información entregada por la delegación colombiana, participaron deportistas de más de 15 países, entre ellos Kirguistán, anfitrión del certamen, Rusia, Senegal y Pakistán. Colombia fue el único representante de América mencionado en el balance de la participación.

Técnica y disciplina para subir al podio

La fuerza, la técnica y la preparación fueron fundamentales para que los colombianos consiguieran estos resultados en el campeonato. El hapkido es un arte marcial coreano que incorpora técnicas de defensa personal, luxaciones, proyecciones y movimientos de otras disciplinas, como el taekwondo, el judo y el jiu-jitsu.

La cosecha de 10 medallas en territorio asiático se suma a los resultados obtenidos por Colombia en otros escenarios internacionales. En el Abierto Internacional celebrado en Cancún, México, la delegación nacional conquistó cuatro medallas de oro, según el balance entregado por sus representantes.

Para los deportistas, llevar la bandera colombiana a las competencias internacionales representa una motivación especial y un compromiso con el país. La actuación en Kirguistán les permitió demostrar sus capacidades frente a competidores de diferentes procedencias y dejar en alto el nombre de Colombia.

El próximo objetivo será el Panamericano de Asunción

Después de la actuación en el Mundial, la delegación colombiana se prepara para afrontar un nuevo desafío: el Campeonato Panamericano de Asunción, Paraguay.

La competencia será importante para las aspiraciones del equipo nacional, pues entregará cupos para los Juegos Mundiales de 2027, previstos en Rusia, de acuerdo con la información suministrada por la delegación.

Colombia buscará mantener el impulso de los resultados obtenidos en Kirguistán y Cancún para continuar fortaleciendo la presencia del hapkido nacional en el ámbito internacional.

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