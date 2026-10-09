Corte Suprema declara inocente al exgobernador Aníbal Gaviria por caso de la Troncal de la Paz

La Corte Suprema de Justicia declaró al exgobernador Aníbal Gaviria inocente en medio del proceso que avanzaba en su contra por la construcción de la Troncal de la Paz.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que a través de una providencia que se conoció este viernes —pero que aparece emitida el pasado 7 de octubre– consideró que no había pruebas que demostraran que el exmandatario había incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
En su auto, el alto tribunal ordenó cancelar todas las anotaciones que hubiesen sido emitidas en contra de Gaviria y archivar el proceso.
En contexto: La historia (y el contrato) de la Troncal de la Paz que originó proceso contra Aníbal Gaviria
El caso en contra del exgobernador y también exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria se remonta al 14 de octubre de 2005, cuando, durante su primer paso por la Gobernación, el Departamento abrió una licitación para la construcción de un gran puente entre Remedios y Caucasia.
El proyecto, conocido como la Troncal de la Paz, buscaba mejorar la conexión entre el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.
Dicha licitación fue entregada a un consorcio compuesto por Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte, por un valor de $41.663 millones y un plazo de 26 meses.