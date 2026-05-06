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Caen el armero y el cobrador de dos bandas extorsionistas de Medellín

En un operativo contra la extorsión en Medellín, capturaron a dos presuntos integrantes de los grupos delincuenciales conocidos como “Los Mondongueros” y “Los del Doce”.

  • En medio de operativos relámpagos, capturaron a alias El Drago y alias Megan, de los grupos delincuenciales Los Doce y Los Mondongueros, respectivamente. FOTO: Cortesía.
    En medio de operativos relámpagos, capturaron a alias El Drago y alias Megan, de los grupos delincuenciales Los Doce y Los Mondongueros, respectivamente. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En un operativo relámpago coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía, allanaron varias viviendas del occidente de Medellín y golpearon las finanzas de dos de las bandas delincuenciales más temidas del noroccidente de la ciudad.

En una de ellas, en el sector El Polvorín del barrio Doce de Octubre, detuvieron a alias Mi Drago, de 54 años, señalado como el armero de “Los del Doce”: el encargado de reparar las armas con las que este grupo extorsiona a comerciantes y distribuidores de alimentos del barrio. En su poder hallaron armas de fuego, una granada de aturdimiento y más de 48 millones de pesos en efectivo.

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En una segunda vivienda, en el barrio Castilla, capturaron a alias Megan, de 29 años, señalado como coordinador de la extorsión de “Los Mondongueros”. En su poder encontraron una libreta en la que llevaba registro detallado de los cobros ilegales del grupo, 500 gramos de marihuana y 20 dosis de tusi. A Mi Drago se le imputaron cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; a Megan, por tráfico de estupefacientes.

Según el Gaula, ambas estructuras imponían pagos ilegales semanales que iban desde los 20.000 hasta un millón de pesos, según la actividad económica de cada víctima. El operativo dejó en evidencia que estos grupos usan viviendas particulares como centros logísticos para administrar sus actividades criminales.

Los extorsionadores del noroccidente de Medellín

“Los Mondongueros” y “Los del Doce” hacen parte del entramado delincuencial que opera en el noroccidente de Medellín, en sectores como Castilla y la comuna Doce de Octubre, donde históricamente han disputado el control territorial y las rentas ilegales.

“Los Mondongueros” es considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas de la ciudad. Las autoridades los han vinculado a extorsión, homicidio, desplazamiento forzado y tráfico de drogas, con accionar concentrado en Castilla y Robledo. “Los del Doce”, asociados a la comuna Doce de Octubre, han sido señalados en distintos operativos por microtráfico, extorsión y control de economías ilegales.

Ambos grupos han sido objeto de múltiples operaciones en el marco de la estrategia de las autoridades para desmantelar las redes de extorsión que afectan la economía barrial. “Vamos a seguir interviniendo estos territorios y golpeando las finanzas criminales con toda la capacidad institucional. El mensaje para los delincuentes es claro: el que pretenda vivir de la extorsión en esta ciudad será perseguido, capturado y judicializado”, concluyó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

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