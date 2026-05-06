Venezuela se suma a la lista de países que quieren salvar los hipopótamos del Magdalena Medio, ¿por qué nadie los ha recibido?

La presencia de los hipopótamos en el Magdalena Medio se ha convertido en una problemática con varios dolientes, pero ninguna solución, pues desde el planteamiento de la aplicación de la eutanasia para al menos 80 de estos ejemplares han surgido iniciativas de múltiples naciones para recibirlos. El último fue Venezuela.
Así lo afirmó mediante un comunicado la organización Ostok Sanctuary, quien aseguró que el gobierno del vecino país “reiteró formalmente su interés en participar en el rescate y reubicación de los hipopótamos que habitan en el Magdalena Medio colombiano”.
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