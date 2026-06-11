Con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, Medellín recibe el Panamericano sénior de squash

Medellín seguirá siendo epicentro internacional del deporte este mes. Después del continental de tiro con arco realizado recientemente en la unidad deportiva de Belén, la ciudad ya acoge a 100 deportistas con motivo del Panamericano sénior de squash, certamen que comenzó este jueves en el Country Club Ejecutivos y que se extenderá hasta el domingo.

El club, que ha sido sede de otros importantes eventos de esta disciplina, ha logrado reconocimiento a través de los años gracias a las excelentes condiciones técnicas de sus escenarios.

En la competencia participarán deportistas en diez categorías (ramas femenina y masculina), entre los 30 y 65 años, en representación de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Guyana y Colombia.

Entre las figuras presentes se destaca el bogotano Miguel Ángel Rodríguez, quien llegó a ocupar la cuarta posición del ranquin mundial en 2015 y hoy, once años después, se mantiene vigente en el top-30 (26°). El deportista, de 40 años de edad y quien conquistó en 2018 el prestigioso British Open, ya entró en la recta final de su trayectoria, pues confirmó que cerrará su carrera profesional en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En el Panamericano también competirá Andrés Toro Pareja, profesor del Country Club Ejecutivos, quien cuenta con una trayectoria deportiva significativa en el ámbito departamental y nacional.

La inauguración del certamen se realizará este jueves a partir de las 7:00 de la noche, con la presencia de los deportistas y directivos de las ligas, federaciones y confederaciones de squash.

“Es un orgullo ser anfitriones de este evento de alto nivel técnico que reúne a socios e invitados en un escenario de sana competencia, pasión por el deporte e integración familiar, inspirando a las nuevas generaciones del squash antioqueño a continuar su proceso de formación y crecimiento deportivo”, comentaron los organizadores del torneo.

Este viernes, en la segunda jornada, las competencias iniciarán a las 8:00 de la mañana.

Cabe recordar que la agenda internacional de la capital antioqueña no para, ya que entre el 26 y 28 de junio Medellín también organizará el Campeonato Panamericano de atletismo en el renovado estadio Alfonso Galvis Duque.

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