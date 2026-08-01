Los 6 guardianes de los videos de YouTube, las redes sociales y los planes de Abelardo

El aparato de comunicaciones del presidente entrante es completamente cerrado. Estas seis personas cuidan los detalles de imagen, comunicaciones y seguridad que De la Espriella exige. En las últimas semanas la prioridad ha sido el montaje de la sede en Barranquilla y los anuncios y redes. Desde que es presidente electo, Abelardo de la Espriella da una alocución después de las 8 de la noche todos los domingos. Sale vestido de traje, sin corbata, y con un pin de la bandera de Colombia. Detrás de él hay un letrero de Defensores de la Patria, pilas de libros, una estatua de caballo pintada con los colores nacionales, fotos de familiares, una espada y, justo en la mesa, otra bandera pequeña del país. Lea también: Primicia | El fallo a favor de Petro que le daría personería jurídica a partido político de De la Espriella La semana pasada tuvo un percance: el sonido de la alocución no coincidía con su imagen, lo que sacó de quicio a más de uno, pues se sabe que el abogado cuida todos los detalles de su imagen. Se trata de un plan para impactar en la opinión pública antes de que empiece la semana laboral y así centralizar las comunicaciones del gobierno entrante. Por esto, la agenda y logística son manejadas por un círculo cercano cerrado al que es difícil acceder, más aún en el tema de seguridad o teniendo en cuenta que la sede alternativa del gobierno —o principal, en la práctica— será Barranquilla.

¿Cerrados al público?

Las comunicaciones serán, al parecer, cerradas, para evitar que se filtre información que no pueda controlarse al público. Hasta ahora, hay órdenes de no dar información a los medios que no pase por la jefe de prensa, María Fernanda Sandoval. También están las figuras de Miller Soto y Carolina Gómez, que serán los voceros oficiales del gobierno. En contexto: Defensores de la Patria busca ser partido político: CNE tiene la palabra final Esta última hizo un llamado de atención esta semana, porque desde diferentes fuentes se estaba filtrando información acerca de la posesión atípica de De la Espriella, que será en la Universidad Santiago de Cali, en la capital del Valle. Ante eso, hizo referencia a que nadie estaba autorizado para dar la información, además de los canales oficiales del presidente electo. Y una fuente dijo a EL COLOMBIANO bajo reserva que, desde que se centralizaron las comunicaciones tras la victoria en primera vuelta, es difícil conocer información de De la Espriella, a pesar de que se haya hecho parte del equipo de campaña. No solo eso. En diferentes ocasiones, este diario se ha intentado comunicar con varios ministros designados, quienes reiteran que solo puede divulgarse información si es a través de Soto, Gómez o Sandoval. Hasta las declaraciones bajo reserva son difíciles. Siga leyendo: Abelardo de La Espriella insiste en que no saldrá del país como presidente: “me quedo en las regiones” “Es una estrategia de comunicación jerárquica; se concentra la información en la cabeza del poder político para controlar la agenda. Sobre todo, a través de una estrategia de saturación y una sola fuente de información. Es decir, cada semana plantearán un tema, de manera que prime la agenda del gobierno”, explica Néstor Julián Restrepo, doctor en Política, Comunicación y Cultura y profesor de la Universidad Eafit. De ahí figuras como las de los voceros presidenciales, pero, ¿quiénes son las otras personas que tienen acceso a esa información?

El círculo cercano

Hay seis personas clave que manejan los temas de comunicaciones y logística en el círculo del presidente electo. Vamos uno por uno. La primera dama, Ana Lucía Pineda ha dicho que quiere tener un rol activo desde su posición. Según ha dicho el presidente electo, es su “polo a tierra”, y ciertamente influye en temas de agenda y logística, por ejemplo, para ir a eventos como las pasarelas de Colombiamoda en Medellín esta semana que termina. Y es, por supuesto, la mamá de sus hijos. Según le han contado fuentes a este diario, De la Espriella tiene como uno de sus no negociables compartir alguna de las comidas del día con sus hijos. Más allá está Carolina Bazurdo, su secretaria privada. “Ella lleva trabajando conmigo 17 años y ha sido piedra angular del trabajo que he realizado en todos estos años”, dijo De la Espriella cuando anunció su designación en Ibagué, de donde es oriunda. No se pierda: Gobernador de Santander pedirá a De la Espriella una intervención contra la minería ilegal en Santurbán: esta es la estrategia No lo dijo en vano. Bazurdo ha trabajado en De la Espriella Lawyers, donde fue coordinadora de recursos humanos y asistente de dirección general. Articulará los encuentros oficiales y privados, manejará la agenda y será enlace con otras dependencias. También está María Fernanda Sandoval, directora de comunicaciones y prensa. Se encargará de las relaciones con los medios y de la divulgación de información pública. Su trayectoria incluye periodismo especializado en salud y un paso por De la Espriella Lawyers. Otra ficha es el abogado Germán Calderón, a quien el presidente electo consulta regularmente para cosas jurídicas del día a día. Será director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, cuya función principal es proteger el patrimonio público estructurando estrategias de defensa. El jefe de despacho será el politólogo y comunicador Nicolás Gómez, hijo del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez. Su tío abuelo es Álvaro Gómez Hurtado, referente de De la Espriella. Tendrá labores enfocadas en la eficiencia operativa y la estrategia; por eso no es raro verlo, desde ya, acompañando al presidente electo a donde quiera que vaya, como ocurre con Sandoval y Carlos Ríos. Lea también: Así van los preparativos de la posesión de Abelardo en Cali, ¿está garantizada la seguridad? Este último, abogado antioqueño, será secretario general de Presidencia. Fue concejal de Medellín y secretario de Participación Ciudadana de Antioquia. A su vez, uno de los gerentes de campaña; de hecho ayudó a financiarla con cerca de 768 millones de pesos en calidad de préstamo, según La Silla Vacía. Él deberá responder por las cuentas de la campaña ante el Consejo Nacional Electoral. Como ha conocido este diario, está coordinando temas logísticos y de gasto para que el Dapre (Departamento Administrativo de Presidencia) funcione desde Barranquilla. Porque establecer a “La Arenosa” como capital alterna, al menos en la práctica, parece que va en serio.

“Ciudad de cantores” y ministros

“Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones”, ¿y de ministros? Puede que en la canción no, pero sí durante el gobierno de De la Espriella. Habría varias medidas que se tomarían para que los ministros o funcionarios más cercanos estén en la capital del Atlántico, cerca del presidente. Enrique Serrano, nombrado asesor presidencial para darle fondo a la narrativa del gobierno, enfatizó en que la idea de despachar desde Barranquilla debe distanciarse de lo que hizo el expresidente Rafael Núñez, también costeño, quien exacerbó el centralismo a pesar de que gobernó desde el Caribe.

Hoy, De la Espriella tiene en la casa Char, quienes mandan en la ciudad hace años, unos de sus principales aliados. Por eso, han facilitado que Barranquilla pueda recibir a las personas de confianza de De la Espriella y hasta a los ministros que él considera clave para acercar el gobierno a las regiones, según ha dicho el alcalde Alejandro Char en entrevistas. “Sería una bendición para nosotros (...) no solo para Barranquilla, sino para La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar, San Andrés. Tener un presidente muy cerca de ellos es una posibilidad”, dijo Char a Caracol Radio. Algunos ministros ya viven en Barranquilla, como la exgobernadora Elsa Noguera (Transporte) y el exsenador liberal Mauricio Gómez Amín (Comercio). Este último ha sido el encargado de recibir a diferentes personalidades que van allí a ver a De la Espriella. Una fue Luis Felipe Yagüe, vendedor de panela que se hizo viral por un video en el que es rechazado por un profesor. Este le dice que no le comprará más por votar, precisamente, por De la Espriella. El video llegó al presidente electo, quien lo invitó a su posesión y a Barranquilla. Le puede interesar: Ana María Vesga, presidente de Acemi, será la ministra de Salud de De la Espriella: perfil y retos Volviendo al acondicionamiento de la ciudad, los Char y su ficha en la Gobernación, Eduardo Verano, han ayudado con las sedes alternas. Pondrán a disposición del presidente el tradicional Edificio de la Aduana y otra especie de Casa de Nariño alternativa que se está adecuando en el Batallón Paraíso, centro de operaciones de la Segunda Brigada del Ejército. El departamento aportó cerca de 2.000 millones de pesos y el empresario Christian Daes, megacontratista de los Char y presidente operativo de Tecnoglass, va a donar “ventanas y puertas”. Por estar dentro de un Batallón, ha habido críticas, como cuando existió la posibilidad de posesionarse en una guarnición militar, de que esto se vea como un símbolo de sumisión a ese poder. No obstante, para un presidente que hizo campaña con las banderas de seguridad, sería un punto a favor.

Los retos de seguridad

Según una fuente que habló con EL COLOMBIANO bajo reserva, y que conoce cómo funcionan los temas de la seguridad presidencial desde adentro, De la Espriella es selectivo con sus asesores, su equipo y su esquema de seguridad. “Con respecto a presidentes anteriores, dará un giro de 180 grados”, dice. Esa fuente dijo que quien lidera la protección del presidente es un hombre llamado Carlos Caicedo, quien sería un exmilitar del Caribe. Todo lo que tenga que ver con el tema tendría que pasar por su aprobación, ya que sería uno de los hombres de su mayor confianza. Sus labores incluyen conocer quiénes entran a hacer parte del esquema o quién se reúne con De la Espriella, coordinar temas de avanzadas de verificación, o cuadrar rutas de acceso y rutas de escape. Hay otras particularidades. La Casa Militar coordina la seguridad inmediata de Presidencia, Vicepresidencia y, según el caso, visitantes de alto nivel. La integran oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y, en ocasiones, de la Policía, cuando estén asignados a esa misión. Le puede interesar:Así es el blindaje de Cali para garantizar la seguridad para la posesión de De la Espriella Lo que tiene que ver con la seguridad y defensa de las instalaciones de Palacio es asunto del Batallón Guardia Presidencial del Ejército. Proporciona seguridad perimetral, ceremonial y reacción militar ante amenazas. En este caso, como la sede sería dentro del Batallón Paraíso, este complementa las funciones, dice la fuente. Pero, si De la Espriella va al Palacio de San Carlos en Bogotá, donde quiere establecer la Presidencia —quiere hacer de la Casa de Nariño un museo— lo cuida el Batallón Guardia Presidencial. Un dato histórico es que allí vivió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras cuando su abuelo, Carlos Lleras Restrepo, era presidente. Y cómo olvidar al esquema de la Unidad Nacional de Protección, que acompaña al presidente junto con la Policía. Además, De la Espriella ya tenía escoltas privados. Hay esquemas, a su vez, para cada uno de sus cuatro hijos, la primera dama y sus padres. En total, dice la fuente, hay entre 500 y 600 personas por todo el país en función de cuidar al presidente y a su familia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas