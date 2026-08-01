Los 6 guardianes de los videos de YouTube, las redes sociales y los planes de Abelardo

El aparato de comunicaciones del presidente entrante es completamente cerrado. Estas seis personas cuidan los detalles de imagen, comunicaciones y seguridad que De la Espriella exige. En las últimas semanas la prioridad ha sido el montaje de la sede en Barranquilla y los anuncios y redes.
Desde que es presidente electo, Abelardo de la Espriella da una alocución después de las 8 de la noche todos los domingos. Sale vestido de traje, sin corbata, y con un pin de la bandera de Colombia.
Detrás de él hay un letrero de Defensores de la Patria, pilas de libros, una estatua de caballo pintada con los colores nacionales, fotos de familiares, una espada y, justo en la mesa, otra bandera pequeña del país.
Lea también: Primicia | El fallo a favor de Petro que le daría personería jurídica a partido político de De la Espriella
La semana pasada tuvo un percance: el sonido de la alocución no coincidía con su imagen, lo que sacó de quicio a más de uno, pues se sabe que el abogado cuida todos los detalles de su imagen.
Se trata de un plan para impactar en la opinión pública antes de que empiece la semana laboral y así centralizar las comunicaciones del gobierno entrante. Por esto, la agenda y logística son manejadas por un círculo cercano cerrado al que es difícil acceder, más aún en el tema de seguridad o teniendo en cuenta que la sede alternativa del gobierno —o principal, en la práctica— será Barranquilla.