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Gustavo Petro está en Cuba con Díaz-Canel pidiéndole a Trump que no “invada” la isla

El saliente presidente está en su último viaje de Estado en ese país, con el cual el gobierno de Abelardo de la Espriella romperá relaciones diplomáticas.

  • El presidente Gustavo Petro durante su reunión bilateral con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. FOTO @PETROGUSTAVO
    El presidente Gustavo Petro durante su reunión bilateral con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. FOTO @PETROGUSTAVO
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
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Durante su visita a La Habana, el saliente presidente Gustavo Petro llamó a evitar una invasión de Estados Unidos a Cuba y propuso al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, entablar un diálogo, según declaraciones divulgadas este sábado por medios oficiales cubanos. El mandatario colombiano canceló un viaje a Norteamérica para ir a la isla, a la que calificó como una nación “agredida”.

Trump, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, afirma que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha llegado a decir que podría “tomar el control” del país.

Le puede interesar: Rey Felipe VI, Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella.

“Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles y proponer como alternativa, incluso al actual gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo”, dijo Petro, que llegó a Cuba el viernes en visita oficial antes de concluir su mandato la próxima semana.

El portal de noticias Cubadebate precisó que Petro habló con medios cubanos la noche del viernes, después de ser recibido con honores militares por su homólogo Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, donde ambos sostuvieron conversaciones oficiales.

“Bueno sería que, en medio del peligro que se cierne sobre Cuba, se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo”, añadió el mandatario colombiano, un estrecho aliado de La Habana y crítico de la política de máxima presión de Trump hacia la isla.

“Es el momento de dialogar”, enfatizó Petro, que concluye este sábado su visita a la isla y que, posteriormente, habló sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y la relación con la Administración de Donald Trump. “En mis conversaciones como jefe de Estado con funcionarios de los Estados Unidos, incluido el presidente Trump, yo le diría que no pueden ser cómplices de un genocida, si reconocen la historia propia de los Estados Unidos por el siglo XX y XIX y que, por tanto, es la hora de un diálogo de civilizaciones”, agregó.

Así mismo, señaló que esto “se podría dar, en el caso americano aquí, entre el estado de la Florida y la isla y República de Cuba, que tan cerca se están y tan lejos, que bien podría ser el 1º puente de unidad de la humanidad en medio de la diversidad por la vida y por la libertad”.

Las relaciones entre La Habana y Washington D.C. se han tensado desde enero, tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero y otras sanciones. Por otro lado, la economía cubana está al borde del colapso, con apagones masivos y escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

A pesar de esto, representantes de ambos países han mantenido conversaciones, pero el gobierno cubano dijo que no ha habido progresos.

Vale recordar que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, anunció la semana pasada que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, a cuyos gobiernos calificó de “tiranías”. Ante esto, el gobierno cubano señaló que el anuncio del futuro mandatario constituye una “clara subordinación” a Estados Unidos.

La Habana fue sede de los diálogos de paz que permitieron el Acuerdo Final de 2016 con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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