Colombia celebra oro y plata en el Mundial de Paraatletismo en India

Los paraatletas colombianos siguen dejando en alto el nombre del país en el Mundial que se disputa en India, este lunes fue el momento para el lucimiento de Angie Nicoll Mejía y la antioqueña Karen Palomeque, en la prueba de los 100 metros, T38.
La cartagenera Angie Nicoll Mejía y la antioqueña Palomeque dieron un gran espectáculo al lograr el 1-2 de la prueba de los 100 metros T38 (parálisis cerebral que presentan la forma más leve de la discapacidad, afectando principalmente la coordinación y el equilibrio), para quedarse con el oro y la plata de esta prueba en el Mundial que se disputa en India.