Isabella Bedoya logró récord panamericano y oro en los Juegos Panamericanos Juniors de Paraguay

Los deportistas colombianos siguen dejando en alto los colores del país, y en esta ocasión el turno fue para la nadadora Isabella Bedoya, registrada en la Liga Antioqueña, quien logró medalla de oro y récord panamericano junior en la prueba de los 50 metros libres. La hazaña de la colombiana fue aún mayor, ya que detuvo los cronómetros con el mismo tiempo que la brasileña Stephanie Balduccini (25.42), lo que les permitió a ambas quedarse con el oro y el registro panamericano, superando a la también carioca Beatriz Bezerra, quien alcanzó un tiempo de 25.62 para quedarse con el tercer lugar en el podio.

Sobre su victoria, la colombiana mencionó: “Le dedico esta medalla de oro a mis papás, a mi entrenador, a mi novio, a mi familia y a Dios, porque sin Él no hay nada. Me siento muy feliz y orgullosa, porque los 50 metros son una prueba difícil, y obtener este oro con un empate con la nadadora de Brasil es maravilloso”. Y añadió: “Estoy sin palabras, muy contenta; lloré cantando el himno por la emoción. Cuando terminé la prueba no había caído en cuenta de que era primera y, además, de que había logrado el récord panamericano con empate, algo que no es usual, y por eso la emoción y la felicidad de este oro”. Isabella llegó en 2024 a Antioquia para entrenar y competir con esta región, de la mano del entrenador César Delgado, quien también llevó a la caldense Stefanía Gómez a las filas paisas. Nacida en Estados Unidos y antes competidora por Caldas, Isabella es una deportista disciplinada, exigente, con metas altas y un carácter fuerte, que no se deja doblegar por nada, según comenta su entrenador.

Prueba de ello es que, en la final de los 50 metros libres, enfrentó a nadadoras campeonas mundiales y olímpicas, algo que no le impidió hacer una gran prueba y alcanzar el oro, que, aunque compartido, es un logro inmenso para el país. “Desde la mañana, en la clasificación, la vi muy bien, concentrada y con unos tiempos muy buenos. Ya en la prueba fue emocionante la disputa, y los tres segundos que los tableros se tardaron en dar el resultado fueron eternos. Cuando la vi en el primer lugar salté, igual que toda la selección que estaba atenta al resultado, y al ver el empate en el primer lugar me sorprendí aún más”, relató Delgado desde Paraguay. Isabella también obtuvo la medalla de plata en los 100 metros libres y, según su entrenador, estos resultados hacen soñar con un gran ciclo olímpico. Por ello esperan el apoyo económico para entrenar y competir en busca de ese reto: los Juegos Olímpicos. La natación también celebró el bronce del equipo femenino en el relevo 4x200 metros libre. Hasta el momento, Colombia suma en la natación de los Juegos Panamericanos Junior un oro, tres platas y cinco bronces.

