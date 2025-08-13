x

Hombre mató a sus dos hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó en Argentina

José Ricardo Ferreyra, de 48 años, atacó a su familia con un machete en el barrio San Lorenzo. Murieron sus hijos de 13 y 21 años; su pareja y su cuñado sobrevivieron.

  Las autoridades esperan hablar con los sobrevivientes del hecho una vez su estado lo permita. Imagen: Redes Sociales.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La tranquilidad del barrio San Lorenzo, en Posadas (Argentina), se rompió la mañana de este lunes cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una posible tragedia familiar. Al llegar a la vivienda, uniformados hallaron un escenario devastador: tres personas sin vida y dos gravemente heridas.

El agresor, identificado como José Ricardo Ferreyra, de 48 años, fue encontrado colgado de un tirante del techo. Cerca de él yacían los cuerpos de sus hijos: una adolescente de 13 años y un joven de 21 con discapacidad motriz, ambos con profundas lesiones en el cuello, presuntamente causadas con un machete.

En otra habitación, la esposa del atacante —embarazada de pocas semanas— presentaba cortes y golpes, pero estaba consciente. A su lado se encontraba su hermano, un hombre postrado que apenas reaccionaba y tenía heridas cortantes. Ambos fueron trasladados de urgencia a hospitales, donde confirmaron que la mujer y su embarazo se encuentran fuera de peligro.

Fuentes judiciales indicaron que la principal hipótesis es que Ferreyra atacó a su familia antes de suicidarse. Una cuñada del agresor aseguró que, aunque sabía que él era celoso y que su hermana pensaba separarse, no conocía antecedentes de violencia doméstica.

Lea también: Masacre en Betulia: tres hombres fueron asesinados en vía que conecta con Urrao

Las autoridades esperan tomar declaración a los sobrevivientes en cuanto su estado lo permita. Los cuerpos fueron remitidos a la morgue judicial para precisar la hora del ataque y confirmar si la muerte del agresor fue inmediata.

