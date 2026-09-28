Nairo Quintana correrá el próximo fin de semana su última carrera de profesional, ¿dónde será?

El mito de Nairo Quintana en el ciclismo se consolidó, hace 12 años, en Italia. En 2014, el ciclista boyacense ganó el Giro; convirtiéndose en el primer colombiano que logró inscribir su nombre en el trofeo senza fine (sin fin), que le dan a quien termina primero en la Clasificación General.
Entonces era un joven de 24 años que corría como “capo” del Movistar. El próximo sábado 3 de octubre, en territorio italiano, el pedalista boyacense, ahora con 36 años, correrá su última carrera como pedalista profesional después de una carrera en la que cosechó triunfos como La Vuelta a España.