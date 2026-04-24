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Nairo Quintana volvió a ganar en Europa después de 1.500 días: se impuso en la segunda etapa de Vuelta a Asturias

El ciclista boyacense Nairo Quintana le dedicó su triunfo a la memoria de Cristian Muñoz, fallecido en España tras sufrir complicaciones con una herida en la rodilla.

  • El ciclista colombiano Nairo Quintana anunció en marzo pasado que esta será su última temporada como ciclista profesional. Foto: tomada del x de @MovistarTeam
    El ciclista colombiano Nairo Quintana anunció en marzo pasado que esta será su última temporada como ciclista profesional. Foto: tomada del x de @MovistarTeam
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Fueron necesarios 1.524 para que el ciclista colombiano Nairo Quintana volviera a ganar una etapa en Europa. La última vez había sido el 20 de febrero del 2022, cuando se impuso en el Tour de los Alpes Marítimos cuando era corredor del equipo francés Arkea. Este viernes 24 de abril del 2026, día en que falleció el ciclista boyacense Cristian Muñoz en España, el experimentado pedalista criollo se quedó con la segunda etapa de la Vuelta a Asturias vistiendo los colores del Movistar Team.

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