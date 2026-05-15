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Más que 1.000 kilómetros: el doble récord mundial por el que va Néstor Cuadrado en el velódromo de Medellín

Néstor Cuadrado buscará este domingo en Medellín batir dos marcas mundiales y entrar al Guinness, pedaleando 1.000 kilómetros contra el reloj y la depresión.

  • Néstor Cuadrado, corredor de ultra distancia que sigue sorprendiendo con sus aventuras en bicicleta. FOTO CORTESÍA JULIO DE LA ROSA
    Néstor Cuadrado, corredor de ultra distancia que sigue sorprendiendo con sus aventuras en bicicleta. FOTO CORTESÍA JULIO DE LA ROSA
  • Néstor, de 38 años, siente motivación al saber que ya ha culminado otras hazañas en el deporte, y sobre todo por el apoyo que le brinda la gente en sus retos. FOTO CORTESÍA JESÚS DAVID PEÑA
    Néstor, de 38 años, siente motivación al saber que ya ha culminado otras hazañas en el deporte, y sobre todo por el apoyo que le brinda la gente en sus retos. FOTO CORTESÍA JESÚS DAVID PEÑA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Aún no ha comenzado su nuevo desafío y Néstor Cuadrado se encuentra ya en un corre corre. “Es que tenemos que llegar bien preparados a este reto, ajustar cada detalle logístico para que las cosas salgan como anhelamos. Por semana estuve recorriendo entre 400 y 500 kilómetros”.

Así se expresó este viernes el paramédico de profesión y amante de la bicicleta, quien este domingo, desde las 4:00 de la tarde en el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez de Medellín, buscará batir dos marcas mundiales de ciclismo y quedar inscrito en el libro de los Guinness World Records. El lunes festivo, en horas de la tarde, y si las pocas fuerzas que le quedarán se lo permiten, espera levantar los brazos en señal de júbilo.

Cuadrado, de 38 años de edad, se le medirá a recorrer 1.000 kilómetros seguidos en una bicicleta de piñón libre en la pista de 250 metros de longitud. Es decir, en una misma jornada simulará ir de Medellín a La Guajira o recorrer diez etapas de 100 kilómetros cada una.

Lea: Hazaña: Néstor Cuadrado subió en bicicleta 44 veces el Alto Las Palmas tras cinco días y cuatro noches seguidas

Para lograr entrar al libro de los récords, Néstor buscará dos marcas en una sola exhibición. La primera es mejorar la distancia recorrida en menos de 24 horas, registro que ostenta el esloveno Marko Baloh desde el 9 de octubre de 2010, cuando alcanzó los 903,75 kilómetros en el velódromo cubierto Fassa Bortolo, en Montichiari. “Yo intentaré hacer aunque sea un kilómetro más en esas 24 horas”, explicó Néstor este viernes mientras hacía una pausa en su entrenamiento.

El segundo récord que buscará Cuadrado es bajar las 27 horas, 31 minutos y 9 segundos que impuso Baloh para la distancia de los 1.000 kilómetros. “Yo pretendo rebajar aunque solo sea un minutico; es decir, 27 horas, 30 minutos y 9 segundos para completar las 4.000 vueltas al famoso escenario. Estoy en desventaja porque nuestro velódromo es descubierto”, continuó el padre Ana Sofía, de 5 años de edad y quien es el motor de vida de este apasionado por la bici.

¿Cómo se preparó?

“En mi preparación hice hasta 500 kilómetros por semana. Hubo días de mayor intensidad y otros más tranquilos. Hice un par de simulacros para la prueba, entre ellos algunos de 200 kilómetros, en el que probaba la alimentación, la comunicación y la entrega de los bidones. Estuve realizando jornadas en la madrugada, cerca de las 3:00 a. m. en el velódromo, para habituarme a la soledad, al frío y a esos momentos en los que los pensamientos negativos pueden jugar en contra. Los tiempos que hice me dan a entender que es posible batir estas marcas”, prosiguió Cuadrado, conocido por buscar lo impensable sobre la bicicleta.

Sus aventuras de ultradistancia

Néstor, de 38 años, siente motivación al saber que ya ha culminado otras hazañas en el deporte, y sobre todo por el apoyo que le brinda la gente en sus retos. FOTO CORTESÍA JESÚS DAVID PEÑA
Néstor, de 38 años, siente motivación al saber que ya ha culminado otras hazañas en el deporte, y sobre todo por el apoyo que le brinda la gente en sus retos. FOTO CORTESÍA JESÚS DAVID PEÑA

En diciembre de 2024, Néstor protagonizó un reto solidario en el aeroparque Juan Pablo II de Medellín, donde pedaleó durante más de 14 horas consecutivas para completar 557 kilómetros con un objetivo especial: incentivar la donación de regalos para niños en Navidad.

Meses después, en agosto de 2025, hizo historia al convertirse en el primer ciclista colombiano en completar un Cuádruple Everesting en el Alto de las Palmas. Acumuló más de 35.000 metros de desnivel y recorrió cerca de 1.100 kilómetros sin detenerse. El desafío consiste en repetir ascensos en una misma montaña hasta alcanzar el equivalente a cuatro veces la altura del monte Everest. Ya en 2024, en ese mismo ascenso antioqueño, había logrado completar un Doble Everesting.

Ahora, en el velódromo de Medellín, Cuadrado va por otra hazaña. Su aventura, bajo el eslogan “Un reto por quienes aún luchan”, está inspirada en las personas que sufren de depresión. “Con mis pedalazos quiero ser fuente de inspiración para ellos, que sepan que siempre hay un camino para salir adelante en medio de la adversidad. Quiero que este esfuerzo sea un mensaje claro: no están solos, su vida importa y siempre existe una posibilidad de volverse a levantar”, comentó Cuadrado, quien cuenta con el apoyo de la empresa privada y ha tenido palabras de aliento de corredores profesionales y aficionados para cumplir su propósito.

“Es reto me ha acercado mucho a Dios y me ha hecho entender que sin Él nada somos en este mundo y que él puede llenar todos nuestros vacíos emocionales”, indicó Cuadrado, al agradecer a las marcas que su sumaron a esta iniciativa de manera voluntaria debido a que este es un evento sin ánimo de lucro.

Entre ellas mencionó a YRG comercializadora, Siglox Training Wear, TOSSEK Colombia, Ciclolinea, Inder y Alcaldía de Medellín. “Y a todos los amigos, entrenadores, colaboradores, medios de comunicación, pero por sobre todas las cosas a Dios que puso en mi corazón este mensaje de esperanza y me dará la fuerza para lograrlo”, finalizó.

Siga leyendo: Néstor recorrió 557 kilómetros en bicicleta en reconocido circuito de Medellín por una buena causa, ¿de qué se trata?

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