Más que 1.000 kilómetros: el doble récord mundial por el que va Néstor Cuadrado en el velódromo de Medellín

Aún no ha comenzado su nuevo desafío y Néstor Cuadrado se encuentra ya en un corre corre. “Es que tenemos que llegar bien preparados a este reto, ajustar cada detalle logístico para que las cosas salgan como anhelamos. Por semana estuve recorriendo entre 400 y 500 kilómetros”.

Así se expresó este viernes el paramédico de profesión y amante de la bicicleta, quien este domingo, desde las 4:00 de la tarde en el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez de Medellín, buscará batir dos marcas mundiales de ciclismo y quedar inscrito en el libro de los Guinness World Records. El lunes festivo, en horas de la tarde, y si las pocas fuerzas que le quedarán se lo permiten, espera levantar los brazos en señal de júbilo.

Cuadrado, de 38 años de edad, se le medirá a recorrer 1.000 kilómetros seguidos en una bicicleta de piñón libre en la pista de 250 metros de longitud. Es decir, en una misma jornada simulará ir de Medellín a La Guajira o recorrer diez etapas de 100 kilómetros cada una.

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Para lograr entrar al libro de los récords, Néstor buscará dos marcas en una sola exhibición. La primera es mejorar la distancia recorrida en menos de 24 horas, registro que ostenta el esloveno Marko Baloh desde el 9 de octubre de 2010, cuando alcanzó los 903,75 kilómetros en el velódromo cubierto Fassa Bortolo, en Montichiari. “Yo intentaré hacer aunque sea un kilómetro más en esas 24 horas”, explicó Néstor este viernes mientras hacía una pausa en su entrenamiento.

El segundo récord que buscará Cuadrado es bajar las 27 horas, 31 minutos y 9 segundos que impuso Baloh para la distancia de los 1.000 kilómetros. “Yo pretendo rebajar aunque solo sea un minutico; es decir, 27 horas, 30 minutos y 9 segundos para completar las 4.000 vueltas al famoso escenario. Estoy en desventaja porque nuestro velódromo es descubierto”, continuó el padre Ana Sofía, de 5 años de edad y quien es el motor de vida de este apasionado por la bici.