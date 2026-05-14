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“La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona

Mauricio Gaona, hijo de un magistrado asesinado por el M-19 en el Palacio de Justicia, eligió a Medellín para lanzar su libro La Constitución soy yo. El momento de Colombia, dice, es crítico.

  • Mauricio Gaona, abogado. Foto: El Colombiano
    Mauricio Gaona, abogado. Foto: El Colombiano
El Colombiano
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hace 1 minuto
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Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19, y quien se ha convertido en una piedra en el zapato para los devaneos autocráticos del presidente Gustavo Petro, presentó ayer en Medellín La Constitución soy yo (Planeta), un libro en el que recoge la investigación comparada que ha hecho durante varios años sobre países que han perdido la democracia, pero no bajo la bota militar, sino utilizando atajos legales para desmontar las instituciones desde adentro.

En el evento, en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín, Gaona entabló un diálogo con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, para desglosar las tesis de la obra que arranca advirtiendo el peligro “cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica”.

Durante el encuentro, el reputado jurista se refirió a varios temas de actualidad, como la insistencia del presidente Gustavo Petro en querer hacer una Constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Lo comparó con Venezuela cuando modificaron el orden constitucional en tiempos de Chávez y luego Maduro.

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“¿Qué cambiaron? Reelecciones inmediatas. ¿Qué más? Eliminemos los controles. ¿Cuáles? No me gusta la Corte, para afuera, nueva corte. ¿Qué más no me gusta? Cerremos el Congreso”, señaló.

Y agregó otra paradoja, como la de culpar a la Carta Magna de todo “cuando fue precisamente esa Constitución la que les permitió llegar al poder bajo las reglas del juego democrático. Y, al asumir el poder, juraron respetarla y defenderla, no cambiarla. Entonces al que hay que cambiar es al presidente, no a la Constitución”.

“No un capricho histórico”

El abogado Gaona también recordó que “para cambiar una Constitución tiene que haber un momento histórico, no un capricho histórico” cuando al gobernante de turno el Congreso no le apruebe lo que desea o las altas cortes no validen sus decretos o normativas.

“Hay una reforma de 1910 (a la Constitución en Colombia) y se hizo porque esa no tenía un capítulo tan completo de cómo tenían que cambiarse las reglas de juego, y ya tenía más de un siglo, y el capítulo de derechos humanos era prácticamente inexistente. También había un momento histórico, y eso es válido. El otro momento llegó en 1991 porque había una guerra en Colombia, se le había dado el indulto a un grupo terrorista (M-19) que había aniquilado a la Corte Suprema de Justicia de 1985”, afirmó.

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El motivo de esa transformación constitucional, recordó, respondía a razones históricas profundas: se trataba de una Constitución heredada de un modelo de Estado que había atravesado el Frente Nacional y que no había logrado contener la violencia paramilitar y guerrillera, ni resolver las crisis institucionales acumuladas durante décadas.

La “nueva dictadura”

Gaona identificó que existe un patrón global en las nuevas dictaduras, donde los líderes no necesariamente atacan el sistema desde fuera, sino que utilizan una “narrativa de victimización para alterar la percepción del votante”.

Según el autor, estos gobiernos presentan “soluciones simples” a problemas complejos y, cuando estas fallan, inician un “ciclo de culpas”. En este ciclo, el líder responsabiliza a la prensa y a las instituciones de su propia ineficiencia, en lugar de asumir la responsabilidad de su gestión

La tesis de Gaona, validada por procesos de revisión académica en universidades como Harvard y Singapur, y que es el corazón de su libro, advierte sobre el “democratic backsliding” (retroceso democrático).

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Para Gaona, este fenómeno no es una cuestión de “izquierda o derecha”, sino un estilo de gobierno populista que se repite en diversos contextos geográficos, desde América Latina hasta Filipinas.

Por eso, el autor enfatizó que su libro busca rescatar las voces de la historia —desde George Washington hasta la disputa entre Bolívar y Santander— para demostrar que la verdadera fortaleza de una nación reside en la pluma (la ley y la Constitución) y no en la espada (el poder personalista).

Casos Venezuela y Bolivia

En su análisis sobre los riesgos que enfrentan las democracias, el autor citó ejemplos de Venezuela y Bolivia para ilustrar cómo se desmantela el orden constitucional desde adentro. Para el autor, estos casos no son incidentes aislados, sino parte de un patrón donde se busca “la sustitución del imperio de la ley por el imperio de la voluntad”. Gaona explicó que el deterioro venezolano no ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de una captura estratégica de las instituciones.

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Según el autor, cuando el gobierno de Maduro se encontró con una Asamblea Nacional controlada por la oposición que generaba un “bloqueo”, optó por cambiar las reglas del juego judicial.

El jurista dijo que, ante la resistencia de la Corte Suprema de ese país, la estrategia fue: “¿Qué hizo? Pues cambiemos solamente la Corte Suprema, llamémosle ahora Tribunal Superior de Justicia, y a través del poder de nominación, que sí es constitucional, vamos metiendo magistrados afines al régimen”.

Gaona fue enfático al señalar que, para consolidar su poder, “Maduro infringió la ley para llamar a la constituyente” en 2017.

En la charla también recordó que antes de la consolidación del régimen, el discurso social era de negación. Para el académico, lo que ocurre hoy en otros contextos regionales, como Colombia con Petro, guarda una preocupante semejanza con este proceso, afirmando que “esa propuesta es similar a lo que se hizo en Venezuela. El proyecto es similar, los momentos son similares”.

A diferencia del colapso total visto en Venezuela, que terminó con la captura de Maduro el 3 de enero pasado por EE. UU., Gaona mencionó a Bolivia como un ejemplo donde, aunque hubo intentos de subvertir el orden, las instituciones lograron reaccionar a tiempo en ciertos momentos clave.

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“Bolivia no llegó hasta el final porque los controles funcionaron, pero Evo Morales sí trató de hacer cosas”, agregó.

Además, advirtió que estos líderes suelen utilizar la “narrativa de victimización” y el concepto del “pueblo” para justificar el desmonte de los límites legales.

Define este proceso como una “metamorfosis de la Constitución”, la cual describe como “la sustitución de la norma de normas por la voluntad como norma de normas, y se trata simplemente de eliminar los límites”.

En ese contexto, el jurista mencionó casos internacionales como El Salvador donde, para asegurar la reelección indefinida, los mandatarios recurren a cambios en las altas cortes y eliminan los contrapesos que limitan su poder, buscando quedarse en el cargo más allá de lo permitido.

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