Técnico del Pasto, Jonathan Risueño, sancionado con cinco fechas y una millonaria multa por provocar a la hinchada del Junior

Después de una gran campaña con el Deportivo Pasto, en la que logró llevar al equipo a los cuartos de final de la Liga Betplay 1-2026, el entrenador español Jonathan Risueño, quien también ha estado en el centro de varias polémicas, tendrá que pagar un alto costo por sus equivocaciones en el banquillo del cuadro nariñense; consecuencias que se reflejarán directamente en el segundo semestre del año. Este jueves, el Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó la sanción que deberá cumplir el orientador debido a los desmanes que se presentaron durante la fecha 19 de la Liga, en el duelo donde su equipo visitó al Junior de Barranquilla.

Los hechos en Barranquilla

El pasado domingo 3 de mayo, en el estadio Romelio Martínez, donde el local remontó para ganar 4-3, Risueño protagonizó un polémico episodio. Cuando su elenco anotó el 1-2 parcial a favor, el estratega pateó una botella de agua que terminó en la tribuna, provocando de inmediato la furia de los aficionados locales. Lea: ¡Un platal! La millonaria sanción que recibió Raúl Giraldo por provocar a los hinchas del DIM “Después de marcar el equipo Pasto su segundo gol, que lo ponía arriba en el marcador (2x1), el técnico Matías Jonathan Risueño Luján, del equipo Deportivo Pasto, al momento de celebrar la anotación, pateó una botella plástica hacia arriba, la cual cayó en la tribuna occidental, impactando a un aficionado. Esta acción exaltó los ánimos de los aficionados, por lo que se requirió la intervención de la policía y el cuerpo de seguridad y logística para controlar la situación”, argumentó el Comité de la Dimayor en su boletín de sanciones.

El castigo de la Dimayor