Técnico del Pasto, Jonathan Risueño, sancionado con cinco fechas y una millonaria multa por provocar a la hinchada del Junior

Después de una gran campaña con el Deportivo Pasto, en la que logró llevar al equipo a los cuartos de final de la Liga Betplay 1-2026, el entrenador español Jonathan Risueño, quien también ha estado en el centro de varias polémicas, tendrá que pagar un alto costo por sus equivocaciones en el banquillo del cuadro nariñense; consecuencias que se reflejarán directamente en el segundo semestre del año.
Este jueves, el Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó la sanción que deberá cumplir el orientador debido a los desmanes que se presentaron durante la fecha 19 de la Liga, en el duelo donde su equipo visitó al Junior de Barranquilla.