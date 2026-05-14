Shakira donará todas las ganancias de “Dai Dai”, canción del Mundial 2026, para educación infantil

La cantante colombiana Shakira anunció que las ganancias de “Dai Dai”, la canción oficial de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, serán destinadas a proyectos de educación infantil alrededor del mundo.

La barranquillera, quien volverá a ser protagonista en un Mundial tras sus recordadas participaciones en ediciones anteriores, explicó que la iniciativa hace parte de una campaña desarrollada junto a Global Citizen y la FIFA bajo el nombre “We Are Ready”.

Según contó la artista, el objetivo es aprovechar la visibilidad global del torneo para recaudar recursos y llamar la atención sobre la necesidad de garantizar acceso a una educación de calidad para millones de niños.