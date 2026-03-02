Nicolás Echavarría está a dos triunfos de igualar a Camilo Villegas, el colombiano más ganador del PGA Tour

El antioqueño Nicolás Echavarría ajustó su tercera victoria en el PGA Tour, la máxima categoría del golf mundial. Aunque aún no ha superado a su referente, Camilo Villegas (5 triunfos), la rapidez con la que ha logrado sus gestas (3 en cuatro años de profesional) hace soñar a los amantes de este deporte con que pronto pueda igualar o superar al ‘Spider-Man’ antioqueño. Nico fue claro en la celebración de su título en el Cognizant Classic del PGA Tour: su felicidad es enorme, al igual que su agradecimiento con Camilo Villegas y su familia. Ellos fueron claves durante la semana, no solo por el apoyo y la acogida, sino por los consejos y el acompañamiento que le brindaron para alcanzar el trofeo. “Me siento muy feliz por esta victoria, se siente increíble ganar. Trabajamos muy duro para lograr estas cosas y, cuando se dan los resultados, hay que disfrutarlos mucho porque ganar en el PGA Tour es muy complicado. Por eso hay que vivir este momento tan especial y, ojalá, seguir ganando”, comentó Echavarría.

Y es que Nicolás, quien lleva solo cuatro años en el PGA Tour, ya suma tres triunfos, lo que le permite estar a solo dos de los cinco que registra Villegas, el golfista colombiano más ganador en la historia de la máxima categoría y quien suma 23 años en ese nivel. Nicolás reconoce que fue una semana perfecta, algo poco usual en la élite, y por eso su alegría es total. “La semana fue espectacular, pudimos disfrutar mucho con la familia de Camilo Villegas, el clima estuvo increíble y pude trabajar con mi profesor Hernán martes, miércoles y jueves; definitivamente fue una semana muy completa donde se fue dando todo”, enfatizó el antioqueño que, gracias a este triunfo, podrá estar en los cuatro Majors de la temporada.