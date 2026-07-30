Stefany Cuadrado voló y es la reina de la velocidad en los Juegos Centroamericanos, ¿cuántas medallas lleva?

Los dientes apretados le permitieron amainar el ardor de las piernas cuando, en los últimos metros de la prueba de velocidad de ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos de República Dominicana, Stefany Cuadrado hizo su esfuerzo máximo para imprimir en la bicicleta la fuerza que estaba haciendo en su tren inferior. Su ahínco dio resultado. La velocista antioqueña, de apenas 20 años, puso tanta potencia en su sprint final que, aunque el plato de su bicicleta era grande y el piñón pequeño, lo que hace que mover las bielas sea difícil, Logró acelerar tanto que cruzó la meta primero que la mexicana Luz Daniela Gaxiola, vigente subcampeona del mundo en la categoría.

Cuadraro, nacido en Caucasia, Antioquia, perovive en Medellín desde hace algunos años, quedó con la medalla de oro en la rapidez del ciclismo de pista centroamericano. El promedio de velocidad que logró fue increíble: 62,976 kilómetros por hora en un recorrido que apenas 11,433 segundos.

Ese fue el tiempo que escribió en el primer calor de la final. En el segundo, cuando también fue primera, terminó con el recorrido en 11,468 segundos. No hubo necesidad de una tercera salida. Con sus resultados la paisa logró quedarse con el primer escaño del podio.

Con eso, dejó atrás a Luz Gaxiola, quien terminó segunda; Mientras que la mexicana Yuli Paola Verdugo se quedó con la medalla de bronce en la prueba que se realizó el miércoles. La presea conseguida por Stefany ratificó a Colombia como gran dominador de la velocidad en la pista: el martes, Kevin Quintero y Cristian Ortega hicieron el 1-2 (oro y plata) en la competencia.

¿Cuántas medallas ha ganado Stefany Cuadrado?

Colombia es potencia en el ciclismo de pista y Stefany Cuadrado es su joya a mostrar, la gran esperanza de medalla olímpica en 2028. Este jueves, en la prueba de Keirin, donde los ciclistas persiguen una moto al inicio y después de sprintan en la última vuelta, la paisa terminó segunda con tiempo de 11,638.

Esa presea se sumó a la medalla de bronce que consiguió Cristian Ortega en la misma prueba, pero en la rama masculina. Entre tanto, el caleño Kevin Quintero finalizó tercero y quedó con el bronce. Hasta el momento, los pisteros han dado varios triunfos a Colombia que, al cierre de esta edición, era segundo en el medallero general con 108 preseas: 39 oros, 43 platas y 26 bronces. México es primero con 170 (74-54-42).

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