Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Óscar Tunjo cerró el año como campeón anticipado en IMSA 2026

Óscar Tunjo tocó la gloria en el automovilismo norteamericano.

  • Óscar Tunjo dominó de punta a punta el campeonato. Se coronó a falta de una carrera en Atlanta, Georgia. FOTO cortesía
    Óscar Tunjo dominó de punta a punta el campeonato. Se coronó a falta de una carrera en Atlanta, Georgia. FOTO cortesía
  • El prototypo de Gebhardt MotorSport en el cual corre Tunjo. FOTO: Cortesía
    El prototypo de Gebhardt MotorSport en el cual corre Tunjo. FOTO: Cortesía
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 6 horas
bookmark

El piloto colombiano de 30 años, Óscar Tunjo, se coronó como campeón del IMSA VP Racing SportsCar Challenge con el equipo de Gebhardt Motorsport con una fecha de anticipación. El oriundo del Valle del Cauca cerró así un año brillante, donde carrera tras carrera brilló y logró 12 podios en 13 salidas a pista.

La gloria la alcanzó el pasado jueves en el Michelin Raceway Road Atlanta, uno de sus circuitos favoritos ubicado en el estado de Georgia, Estados Unidos. El segundo lugar le bastó para ser el campeón virtual de la categoría Le Mans Prototype 3 (LMP3), siendo este un logro mayor para su carrera.

El prototypo de Gebhardt MotorSport en el cual corre Tunjo. FOTO: <b>Cortesía</b>
El prototypo de Gebhardt MotorSport en el cual corre Tunjo. FOTO: Cortesía

Con carácter, constancia y amor por la velocidad, Tunjo mantuvo el ritmo en las trece salidas del año, desde Daytona en enero hasta la culminación en Atlanta. Alguna que otra falla en el coche, más carreras accidentadas lo frenaron un poco, sin embargo, la dupla con Valentino Catalano dio frutos y, apoyados por el staff del Gebhardt, coronaron un nuevo título en sus carreras.

“Es muy retador todo. El resultado es trabajo de equipo; soy bendecido por contar con mi equipo, el cual me brinda todas las herramientas”, le dijo Tunjo a El Colombiano antes de correr en Toronto hace 3 meses.

La mencionada carrera en tierras canadienses fue un envión para el caleño, ya que tuvo dificultades previas, pero con otra sólida victoria se afianzó en el podio que ahora lo tiene como campeón.

“Estoy muy feliz de conseguir este título del IMSA. Como piloto latinoamericano, es un orgullo enorme. Ha sido un gran año desde el inicio de la temporada en Daytona, con momentos inolvidables en Sebring, Canadá y ahora aquí, en Atlanta, donde pudimos sellar el campeonato. Quiero agradecer a todo mi equipo, Gebhardt Motorsport, a mis patrocinadores y a todas las personas que siguen mi carrera deportiva. Este logro también es de ustedes”, declaró Óscar tras obtener la corona.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El triunfo es un premio a la trayectoria de un piloto profesional, quien busca siempre la manera de mantenerse en la mejor forma y sostener su proyecto deportivo.

“Sigo viviendo en Colombia, aunque alterno con Estados Unidos. Me mantengo aquí por proyectos que tengo aparte del automovilismo. Principalmente, estoy en eventos con las marcas y conferencias. También hay que planificar el futuro”, le contó el piloto a este medio.

El próximo miércoles 7 de octubre, el caleño volverá al país para conversar con los medios en una rueda de prensa en el Ministerio del Deporte, lugar donde se reconocerá el triunfo y el aporte que hace al automovilismo del país.

Semana gloriosa para Colombia

Además de la coronación de Tunjo, el pasado sábado 26 de septiembre, Sebastián “Tatán” Garzón, piloto huilense de 17 años, se quedó con el primer puesto en la temporada 2026 de USF 2000, una categoría previa para los pilotos que aspiran a llegar a la Indycar.

Con los triunfos de Tunjo y Garzón, se puede decir con tranquilidad que esta fue la mejor semana del automovilismo colombiano en lo que va del año.

Lea también: Con 71 años, “Jota” Vélez representará a Colombia en el Rally Marruecos que inicia este lunes

¿Qué título de automovilismo ganó Óscar Tunjo y con qué equipo?
El piloto colombiano Óscar Tunjo se coronó campeón del IMSA VP Racing SportsCar Challenge en la categoría Le Mans Prototype 3 (LMP3), compitiendo para la escudería Gebhardt Motorsport.
¿En qué circuito y con qué resultado aseguró Óscar Tunjo el campeonato?
Tunjo selló su título el pasado jueves en el Michelin Raceway Road Atlanta (Georgia, Estados Unidos) al obtener el segundo lugar en la competencia, lo que le bastó para consagrarse campeón de manera anticipada (a una fecha del cierre).
¿Cómo fue la consistencia y el desempeño de Óscar Tunjo a lo largo de la temporada?
El piloto vallecaucano tuvo una temporada sobresaliente caracterizada por la constancia, logrando 12 podios en 13 salidas a pista desde el inicio del campeonato en enero en Daytona hasta la consagración en Atlanta, haciendo dupla con Valentino Catalano.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form