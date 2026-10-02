Óscar Tunjo cerró el año como campeón anticipado en IMSA 2026

El piloto colombiano de 30 años, Óscar Tunjo, se coronó como campeón del IMSA VP Racing SportsCar Challenge con el equipo de Gebhardt Motorsport con una fecha de anticipación. El oriundo del Valle del Cauca cerró así un año brillante, donde carrera tras carrera brilló y logró 12 podios en 13 salidas a pista.
La gloria la alcanzó el pasado jueves en el Michelin Raceway Road Atlanta, uno de sus circuitos favoritos ubicado en el estado de Georgia, Estados Unidos. El segundo lugar le bastó para ser el campeón virtual de la categoría Le Mans Prototype 3 (LMP3), siendo este un logro mayor para su carrera.