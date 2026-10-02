Óscar Tunjo cerró el año como campeón anticipado en IMSA 2026

La gloria la alcanzó el pasado jueves en el Michelin Raceway Road Atlanta, uno de sus circuitos favoritos ubicado en el estado de Georgia, Estados Unidos. El segundo lugar le bastó para ser el campeón virtual de la categoría Le Mans Prototype 3 (LMP3), siendo este un logro mayor para su carrera.

El piloto colombiano de 30 años, Óscar Tunjo , se coronó como campeón del IMSA VP Racing SportsCar Challenge con el equipo de Gebhardt Motorsport con una fecha de anticipación. El oriundo del Valle del Cauca cerró así un año brillante, donde carrera tras carrera brilló y logró 12 podios en 13 salidas a pista.

Con carácter, constancia y amor por la velocidad, Tunjo mantuvo el ritmo en las trece salidas del año, desde Daytona en enero hasta la culminación en Atlanta. Alguna que otra falla en el coche, más carreras accidentadas lo frenaron un poco, sin embargo, la dupla con Valentino Catalano dio frutos y, apoyados por el staff del Gebhardt, coronaron un nuevo título en sus carreras.

“Es muy retador todo. El resultado es trabajo de equipo; soy bendecido por contar con mi equipo, el cual me brinda todas las herramientas”, le dijo Tunjo a El Colombiano antes de correr en Toronto hace 3 meses.

La mencionada carrera en tierras canadienses fue un envión para el caleño, ya que tuvo dificultades previas, pero con otra sólida victoria se afianzó en el podio que ahora lo tiene como campeón.

“Estoy muy feliz de conseguir este título del IMSA. Como piloto latinoamericano, es un orgullo enorme. Ha sido un gran año desde el inicio de la temporada en Daytona, con momentos inolvidables en Sebring, Canadá y ahora aquí, en Atlanta, donde pudimos sellar el campeonato. Quiero agradecer a todo mi equipo, Gebhardt Motorsport, a mis patrocinadores y a todas las personas que siguen mi carrera deportiva. Este logro también es de ustedes”, declaró Óscar tras obtener la corona.

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El triunfo es un premio a la trayectoria de un piloto profesional, quien busca siempre la manera de mantenerse en la mejor forma y sostener su proyecto deportivo.

“Sigo viviendo en Colombia, aunque alterno con Estados Unidos. Me mantengo aquí por proyectos que tengo aparte del automovilismo. Principalmente, estoy en eventos con las marcas y conferencias. También hay que planificar el futuro”, le contó el piloto a este medio.

El próximo miércoles 7 de octubre, el caleño volverá al país para conversar con los medios en una rueda de prensa en el Ministerio del Deporte, lugar donde se reconocerá el triunfo y el aporte que hace al automovilismo del país.