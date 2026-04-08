Entrevista al piloto colombiano Óscar Tunjo: “Este ha sido un inicio de año bendecido”

El caleño Óscar Andrés Tunjo Sánchez, con más de 15 años de experiencia en el automovilismo internacional, lidera el campeonato de pilotos del IMSA VP Challenge con 1.300 puntos.
La temporada comenzó exitosa para él, luego de cumplir sus 30 años de edad el 5 de enero, pues el día 19 de mismo mes arrasó en Daytona y ahora brilla en otra competencia en suelo estadounidense. EL COLOMBIANO habló con él de su presente y los retos que se avecinan.
Está en el equipo Gebhardt Motorsport en IMSA para este año. ¿Cómo se ha sentido?
“En sprint y duración estoy con Gebhardt. En duración, comparto con el alemán Valentino Catalano, es el segundo año que compartimos auto. Logramos hacer podio en Le Mans Cup en 2025. Ha sido una buena experiencia”
¿Cómo recibió el triunfo en Daytona?
“Fue increíble. Daytona era un circuito nuevo para mí y logré hacer la pole, la vuelta rápida y ganar ambas carreras. Ha sido un inicio de año bendecido para mí”