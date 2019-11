Alejo, el chico dorado de Antioquia

Por luz élida molina

Invitada Indeportes Antioqua



Así como lo logró en Brasil hace dos años, en el Mundial de paraciclismo, Alejandro Perea Arango volvió a lucirse en la pista, esta vez con los colores de Antioquia, en Juegos Paranacionales, convirtiéndose en el deportista dorado de la delegación paisa.

Ayer, nuevamente gracias a él, las estrofas del himno antioqueño retumbaron en el velódromo Alcides Nieto Patiño, de Cali, donde se realiza la actividad del paraciclismo. Esta vez Alejandro logró el peldaño más alto por su actuación en el scratch.

La nueva presea se suma a las que alcanzó en la persecución individual de 3.000 metros y un kilómetro, de la categoría C3 (deportistas con afectación en la funcionalidad de las piernas y ocasionalmente en los brazos), que lo ratifican como una de las figuras del paracycling nacional.

De esta manera, Alejandro termina su presentación en la pista y ahora vuela a Cartagena para las pruebas de fondo y la contrarreloj individual del paracycling de ruta, que se llevarán a cabo entre el 21 y el 22 de este mes.

Perea, quien hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, es una de las revelaciones que ha tenido Antioquia en los últimos años.

El paisa logró un registro de 21:01.00, tomándole una vuelta de ventaja a sus competidores, Esneider Muñoz, de Bogotá, y Ramón Oliveros, de Cundinamarca, plata y bronce, respectivamente.

“Estoy muy contento porque cumplí con los objetivos que me propuse. Me emociona ver como en mi primera participación logro pleno de oros en la pista y me motiva para lo que serán las pruebas de ruta de la próxima semana. Le agradezco a Talentos Deportivos Postobón y a Indeportes Antioquia por todo su apoyo y por hacer posible que siga cumpliendo mis sueños deportivos”, manifestó.