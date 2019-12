El atletismo antioqueño corre por 15 títulos

María Alejandra Murillo, estudiante del colegio José Joaquín Vélez de Apartadó, no creía que había ganado.

“Me propuse ser la mejor en estos Juegos, pero no me creía vencedora en los 400 metros vallas. Me tocó duro ante Nelly Medina (Valle) y Karol Mosquera, de Bogotá. Fue una prueba bastante disputada y gracias a Dios logré el oro para Antioquia”, manifestó la atleta que el pasado 30 de octubre cumplió los 15 años.

“Cada día busco prepararme de la mejor manera para ser la mejor de Colombia en las modalidades que corra, porque también me gustan mucho las distancias de 100 y 200 metros planos”.

Las primeras siete medallas fueron obtenidas por Laura Patricia Martínez (100 m), María Alejandra Murillo (400 vallas), Esteisy Fabiana Salas (bala), Yulieth Álvarez (martillo), Carmen Julieth Romaña (salto alto), Juan David Machado (salto alto) y John Andrés Berrio (salto largo).

Por la experiencia de seis años continuos en Intercolegiados, el técnico Roldán espera que Antioquia consiga 15 medallas de oro. “El presupuesto es llegar siquiera a esta cifra de metales dorados y con ese número podemos ser campeones” .