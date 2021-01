Piloto paisa apunta a figurar en el Dakar 2021

El Dakar de la “incertidumbre”, así es como el antioqueño Nicolás Robledo describe la edición 2021 de la carrera más peligrosa y exigente del planeta.

No solo la califica así por los coletazos que la prueba –se realiza por segunda vez en Arabia Saudita– ha tenido que sortearle a la pandemia del covid-19, si no porque, pese a ser su quinta participación en la carrera, llegó nuevamente como un novato a ella.

En su casa, en Medellín, se quedó “Lola”, la cuatrimoto con la que siempre intervino en la modalidad de Quads 4x4 y con la que logró su mejor resultado al terminar en el puesto 14 en la edición de 2019. Ahora se aventuró a conquistar las dunas saudíes en una nueva ‘cuatri’ para competir en 4x2, en la que hay mayor velocidad y corren quienes luchan por el título.

Ese cambio de modalidad, en la que esta vez sí buscará un resultado, se gestó desde inicios de 2020, cuando regresó de su primer Dakar árabe. Junto a su mecánico, Gastón Matarucco, empezaron a trabajar en el proyecto y armaron el vehículo que probarían durante todo el año, pero la pandemia cambió los planes, la nueva cuatrimoto se quedó en el garaje y Nicolás y su equipo tuvo que confinarse.

“Por eso lo llamo el Dakar de la incertidumbre, porque hasta días antes de iniciar la carrera no había certeza de nada, cerraron las fronteras en Arabia, y en cuanto a la competencia tengo un nuevo reto, conducir una ‘cuatri’ que no conozco. Me había planteado entrenar todo el año con ella pero el virus no lo permitió”, comentó el piloto antioqueño.

Pese al poco conocimiento de su vehículo, una Yamaha Raptor 700, el ambicioso objetivo de Nicolás y su equipo, Colombia X Raid, en la competencia es el mismo que se trazó desde el año pasado: “Estar dentro del top-10”.

“Queremos ir adelante, estar un poco más presentes. Ambicioso sí, un reto, también, pero mi sueño es ese, estar en el top-10, con eso quedaría muy contento”, agregó el paisa.

En la segunda etapa, que se disputó este lunes entre Bisha y Wadi Ad-Dawasir (228 km de enlace y 457 km en especial), Nicolás llegó último en su modalidad. No obstante, se mantiene undécimo en la clasificación general, posición que, iniciando la carrera que consta de 12 jornadas, alimenta su ilusión de figurar.