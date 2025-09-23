Delegación de EE. UU. se retira de la Asamblea General de la ONU en medio del discurso de Petro

Durante el último discurso que el presidente Gustavo Petro podrá hacer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el jefe de Estado colombiano tomó como uno de los ejes centrales de su discurso las políticas antidrogas de Estados Unidos. Lea además: En vivo | Atención: Petro dice en la ONU que “debe abrirse proceso penal contra Trump por misiles disparados a jóvenes en el Caribe” Su discurso fue crítico y duro contra el presidente de aquel país: Donald Trump. Tanto así, que sus palabras provocaron que Mike Waltz, delegado permanente de EE. UU. en la ONU, se levantara de su silla y saliera del recinto, habiendo escuchado apenas unos minutos de las palabras de Petro.

Las críticas del mandatario colombiano llegaron apenas unos días después de que Estados Unidos descertificara a Colombia en la lucha contra las drogas al considerar que no se hicieron los esfuerzos suficientes ni se llegaron a las metas deseadas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. “Hablo antes ustedes como un presidente descertificado por el mismo Trump sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino, y sin razón mental”, aseguró Petro en los primeros minutos de su discurso, y añadió: “He cambiado la fracasada y violenta guerra contra las drogas”. Lea más: “Aquí lo espero si quiere”: Petro reta a Trump, le dice que descertificación es una “grosería” y que la mafia derrotó lucha contra las drogas Para ese momento, Waltz seguía en su silla. Sin embargo, lo siguiente que dijo el presidente Petro lo hizo levantarse de inmediato: “Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros ligados a la mafia y ahora aliados al gobierno de Trump”.