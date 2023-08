Volver al triunfo

Ese fue otro gran reto, pues es propenso a ganar peso rápidamente y por ello, se esforzó para volver al peso ideal para los saltos. Sabe que tiene una dura competencia, no solo con los antioqueños que siempre se han destacado en los clavados, sino con Felipe Uribe, el risaraldense con el que ha hecho pareja en el sincronizado 3 metros, y con quien ganó la medalla de plata en los pasados Juegos Centroamericanos de El Salvador.

“Ahora sé que todos quieren ir por mí, tengo que seguir esforzándome para que mis resultados me avalen como el representante de Colombia a los Olímpicos, es mi sueño, y desde pequeño siempre me he visto como medallista en esas justas”, confesó Daniel, quien se prepara para el Campeonato Nacional que se disputará la próxima semana en Cali.

A sus 23 años de edad, este antioqueño también piensa en su futuro y el amor que siente por la música, las mezclas y todo lo que encierra el espectáculo. Por eso, inició su carrera en Producción Musical, algo que siempre le ha llamado la atención y que le ha servido también para su emprendimiento.