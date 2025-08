“No entiendo Colombia”: español en Medellín se vuelve viral por sus sorpresas culturales

“ En España voy con mi móvil en la mano, con la cámara, sin miedo. Aquí, aunque no me ha pasado nada, prefiero no dar papaya porque luego me lamento”.

Otro punto que generó conversación fue el hábito colombiano de bañarse más de una vez al día.

“Me parece excesiva. Yo me ducho una vez al día. Si voy al gimnasio, me ducho después. Pero aquí me dicen que eso no es normal”, contó Galán.

Aunque reconoció que “mientras más veces te duchas, más limpio estás”, no deja de parecerle un poco exagerado. Sin embargo, para muchos colombianos, esto es casi una norma cultural no negociable.

Además: ¿Dormir en el gimnasio? Hotel para deportistas se construye en Medellín

Algunos comentarios lo resumieron con humor: “El baño no se negocia. Esa gente que sale de la casa sin bañarse, ¿qué piensa de la vida?”