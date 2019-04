Desde que se suben al partidor, la mente de los pilotos está puesta en la meta. Los 30 o 40 segundos que emplean recorriendo la pista solo valdrán la pena si llegan primero a ella. Por eso cuando la atraviesan un sinnúmero de situaciones ocurren: rostros desencajados por el esfuerzo y sonrisas detrás del casco luego de haber cruzado entre los 3 primeros.

Eso fue lo que se vivió este viernes en la quinta válida de la Copa Internacional Mariana Pajón, en Medellín, y que dejó a la bicampeona olímpica como ganadora en élite. En la definición, Mariana volvió a imponerse, como en las cuatro válidas anteriores en Paipa y Manizales. Pasó la meta feliz, escoltada por sus compañeras María Camila Restrepo y Andrea Escobar, a quienes felicitó al término de su prueba.

“Motiva muchísimo lo que pasó hoy porque ya se vienen las copas mundo, carreras que igual van a sumar para el ranquin de cara a los Olímpicos”, comentó Mariana Pajón.

También impresionó la final que protagonizaron los hombres. Un pinchazo de Miguel Calixto en el primer salto y una caída de Samuel Zuleta alertaron a los corredores en la manga, que tuvo un desenlace que sorprendió a los espectadores, pues Juan Carlos Díaz superó en los últimos metros a los antioqueños Carlos Mario Oquendo y a Diego Arboleda que libraban un reñido duelo.

Arboleda no pudo ocultar su enojo por el resultado y chocó su bicicleta al finalizar la carrera; sin embargo, Oquendo, afirmó que “son situaciones que siempre se viven en competencia”.

En júnior las definiciones fueron más emotivas. Un ¡Ay Dios mío! enmarcó la celebración del líder del ranquin mundial de la UCI, Juan Camilo Ramírez, quien tras cruzar la meta exclamó la frase, elevando sus manos al cielo.

“No me esperaba el triunfo porque ni siquiera iba a competir. Tengo un trauma en los gemelos que no me había permitido montar desde hace una semana. Y ganar hoy (ayer) así no esté al 100 % es muy importante porque puedo mantener el primer lugar del ranquin”, comentó el piloto oriundo de Envigado.

Otro momento emocionante lo vivieron las paisas Camila Diosa y Laura Arango, quienes se fundieron en un abrazo luego de lograr el 2-3 en júnior luego de que la risaraldense Ana Sofía Cadavid se quedara con un triunfo con aire de revancha.

“Hace dos años en esta misma pista me fracturé el pie izquierdo comenzando competencia, fue un golpe duro, mi primera fractura, entonces desde que llegué aquí sabía que tenía una deuda con la pista y, más que la felicidad de ganar, fue la de superar ese miedo que tenía por ese mal recuerdo”, dijo.

Esa agitación que causa el triunfo o la derrota tras llegar a la meta se podrá sentir otra vez hoy, cuando culmine el evento con la sexta válida en la que 794 pilotos darán lo mejor para ser los primeros.